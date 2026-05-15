730 precompilato 2026, oltre 4 milioni di accessi e nuove date per assistenza e invio

Dichiarazione dei redditi 2026 al via con il 730 precompilato, già oltre 4 milioni di accessi e assistenza estesa anche il sabato. Cresce l’uso del modello semplificato scelto dalla maggioranza dei contribuenti nelle prime settimane.

La campagna per la dichiarazione dei redditi 2026 è entrata nella fase operativa. Dopo la pubblicazione online dei modelli precompilati avvenuta il 30 aprile in modalità consultazione, i contribuenti possono ora modificare, integrare oppure confermare i dati presenti e procedere con l’invio direttamente via web.

Nelle prime due settimane sono stati registrati oltre 4 milioni di accessi alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Tra chi ha già scelto il modello da utilizzare, quasi l’80% ha optato per il 730 semplificato. La versione guidata permette di compilare la dichiarazione attraverso un sistema più intuitivo, con sezioni descritte in linguaggio semplice e passaggi facilitati.

La Lombardia è la regione con il numero più alto di consultazioni, superando quota 930mila accessi. Seguono il Lazio con oltre 480mila visualizzazioni e, poco distanti, Piemonte e Veneto, entrambe vicine ai 350mila accessi registrati dal sistema.

Per aiutare i cittadini nella compilazione del modello, l’Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza telefonica rafforzato. Dal 23 maggio al 20 giugno gli operatori risponderanno anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13, nelle giornate del 23 maggio, 6 giugno, 13 giugno e 20 giugno.

I contribuenti potranno ricevere chiarimenti sulla consultazione del modello, sulle modifiche da inserire e sulle modalità di invio. Il servizio è dedicato agli utenti non professionali e viene gestito da consulenti fiscali specializzati. Al termine della chiamata sarà possibile lasciare una valutazione anonima sull’assistenza ricevuta.

Per accedere alla dichiarazione precompilata è necessario entrare nell’area riservata utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Resta disponibile anche la possibilità di delegare un familiare oppure una persona di fiducia a operare online per proprio conto. La delega può essere gestita direttamente nell’area personale del contribuente, tramite Pec oppure presentando la richiesta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato nuovi contenuti informativi sul proprio canale YouTube e sui profili social istituzionali. I video spiegano le novità previste per il 2026, riepilogano le principali scadenze e illustrano le procedure per autorizzare un’altra persona a gestire la dichiarazione.

La scadenza per l’invio del modello 730 è fissata al 30 settembre 2026. Tempistiche differenti, invece, per chi utilizza il modello Redditi Persone fisiche. In questo caso i documenti saranno disponibili dal 20 maggio per la consultazione e le eventuali modifiche, mentre l’invio potrà essere effettuato dal 27 maggio fino al 2 novembre 2026, considerando che il 31 ottobre cade di sabato.