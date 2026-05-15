Vin Diesel a Cannes, annunciato il finale di Fast & Furious con Fast Forever nel 2028

Vin Diesel torna a Cannes per i 25 anni di Fast & Furious e annuncia il finale della saga nel 2028. L’attore ha incontrato i fan sul red carpet e ricordato Paul Walker insieme alla figlia Meadow.

Vin Diesel ha riportato l’atmosfera hollywoodiana sulla Croisette durante il Festival di Cannes, dove è arrivato per celebrare i 25 anni del primo capitolo di Fast & Furious. L’attore americano ha preso parte alla proiezione di mezzanotte dedicata alla saga che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Davanti al pubblico del festival, Diesel ha ricordato il suo primo viaggio a Cannes, avvenuto oltre trent’anni fa con “Multi-facial”, cortometraggio realizzato con pochi mezzi e girato in appena tre giorni. All’epoca, ha raccontato, arrivò con una semplice busta della lavanderia al posto della valigia.

Questa volta l’accoglienza è stata ben diversa. Centinaia di fan hanno atteso per ore il suo arrivo sul tappeto rosso e l’attore si è fermato a lungo per firmare autografi, scattare fotografie e parlare con il pubblico, accumulando quasi un’ora di ritardo rispetto al programma previsto.

Durante l’incontro, Vin Diesel ha confermato che il capitolo conclusivo della saga arriverà nel 2028. Il film porterà il titolo “Fast Forever” e chiuderà definitivamente la storia di Dom Toretto. «È stato possibile solo grazie al sostegno del pubblico», ha detto l’attore riferendosi all’affetto che accompagna il franchise da oltre due decenni.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il ricordo di Paul Walker, morto nel 2013 in un incidente stradale. Sul palco è salita anche Meadow Walker, figlia dell’attore scomparso, che ha abbracciato Diesel davanti agli spettatori del festival.

Nel corso della giornata hanno sfilato anche Seth Rogen e Julia Louis-Dreyfus, presenti a Cannes per il film d’animazione “Tangles”, mentre il programma del festival prosegue con il nuovo thriller di Asghar Farhadi “Histoires Paralleles”, interpretato da Isabelle Huppert, Catherine Deneuve e Vincent Cassel.