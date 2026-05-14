Valeria Marini senza tabù sul sesso a tre: Con due uomini è più bello

Valeria Marini racconta senza filtri la sua sessualità nel podcast Privé by MOW. La showgirl parla di fantasia e sex toy, affrontando anche il tema del sesso a tre e della legalizzazione del lavoro sessuale.

Valeria Marini si è raccontata apertamente nella prima puntata della nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor, il videocast condotto dal direttore Moreno Pisto. Durante la lunga intervista, la showgirl ha affrontato temi legati alla sessualità, alle fantasie intime e alle proprie abitudini personali, senza evitare domande dirette.

Parlando del sesso a tre, Marini ha ammesso di aver vissuto un’esperienza con due uomini, definendola “bellissima”. Alla domanda su un eventuale confronto con un rapporto che coinvolga due donne, ha spiegato di preferire la prima situazione. Nel corso della conversazione ha anche confessato di masturbarsi ogni giorno per scaricare la tensione mentale e liberarsi dai pensieri accumulati.

Nel dialogo sono entrati anche i sex toy, tema sul quale la showgirl si è mostrata molto disinvolta. Ha raccontato di apprezzare in particolare gli accessori vibranti e di avere una preferenza per il succhia clitoride. Quando Moreno Pisto le ha chiesto un’opinione sul sesso anale, Marini ha risposto sostenendo che la sessualità non dovrebbe avere schemi rigidi e che ogni persona segue ciò che le piace.

La puntata ha poi preso una direzione diversa con l’ingresso di Lory, escort presente sulla piattaforma Escort Advisor. Tra le due è nato un confronto sul rapporto tra sesso, denaro e potere. Lory ha spiegato di vivere il proprio lavoro come una forma di controllo personale e indipendenza economica, sostenendo di scegliere lei come gestire gli uomini. Marini, invece, ha espresso una posizione opposta, dichiarando che ricevere denaro per fare l’amore significhi lasciarsi usare.

Nel corso del podcast si è parlato anche della possibile legalizzazione del sex work. Valeria Marini si è detta favorevole a una regolamentazione del settore, mentre Lory ha raccontato le difficoltà e i rischi legati alla professione, spiegando quanto ritenga necessarie maggiori tutele sanitarie e di sicurezza. L’escort ha ricordato la propria esperienza in Svizzera, dove, a suo dire, i controlli medici venivano organizzati periodicamente e senza costi.

Tra aneddoti personali e racconti di esperienze vissute in luoghi insoliti come ascensori e bagni dei treni, la puntata ha alternato provocazione e confessioni intime. L’episodio è disponibile sulle piattaforme audio e video ufficiali del podcast, oltre che sui canali di MOW.