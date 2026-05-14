South Salt Lake, arrestato dopo stupro e minacce all'ICE per ottenere la custodia della figlia

Una donna a South Salt Lake ha denunciato mesi di violenze e minacce. L’uomo, arrestato il 12 maggio 2026, avrebbe usato il timore di una segnalazione all’ICE per costringerla ad avere rapporti sessuali e ottenere la custodia della figlia.

Un uomo è stato arrestato a South Salt Lake, nello stato dello Utah, negli Stati Uniti, con l’accusa di aver aggredito sessualmente la compagna e di averla minacciata per ottenere la custodia esclusiva della loro figlia. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, gli abusi sarebbero andati avanti per mesi, a partire da giugno 2025.

Le indagini hanno ricostruito un episodio avvenuto nell’aprile 2026. L’uomo avrebbe contattato la donna con il pretesto di parlare della situazione della bambina, trasformando poi l’incontro in una serie di minacce. Gli investigatori sostengono che il sospettato abbia preteso rapporti sessuali, dicendole che in caso di rifiuto avrebbe segnalato la sua posizione alle autorità per l’immigrazione e le avrebbe tolto la figlia.

La donna, ormai sotto pressione e spaventata dalle conseguenze, avrebbe accettato di seguirlo in un hotel. Qui, secondo il rapporto della polizia, sarebbe stata costretta a lavarsi prima dell’aggressione. Una volta uscita dalla doccia, l’uomo avrebbe abusato di lei nonostante le ripetute richieste di fermarsi.

Nel verbale degli agenti viene riportato che la vittima avrebbe implorato l’uomo di interrompere il rapporto perché non voleva avere rapporti sessuali con lui, ma l’aggressione sarebbe continuata.

L’uomo si trova ora in stato di fermo ed è accusato di stupro ed estorsione a sfondo sessuale. Le autorità stanno continuando a raccogliere elementi sull’intera vicenda.