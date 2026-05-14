Francesca Albanese, tribunale Usa blocca le sanzioni decise dopo le accuse sulla guerra a Gaza

Francesca Albanese ottiene la sospensione delle sanzioni Usa decisa da un giudice federale di Washington. Il tribunale ha bloccato le misure volute dall’amministrazione Trump, richiamando la tutela della libertà di espressione prevista dalla Costituzione americana.

Un giudice federale degli Stati Uniti ha sospeso in via temporanea le sanzioni imposte a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. La decisione è arrivata dal tribunale di Washington, dove il magistrato Richard Leon ha accolto la richiesta di fermare le misure restrittive introdotte dall’amministrazione Trump.

A comunicare il provvedimento è stata la stessa giurista italiana attraverso un messaggio pubblicato su X. Albanese ha scritto che il tribunale americano ha bloccato le sanzioni nei suoi confronti, riportando anche un passaggio della decisione del giudice secondo cui “proteggere la libertà di espressione è sempre nell’interesse pubblico”. Nel post ha inoltre ringraziato il marito, la figlia e le persone che hanno sostenuto la sua difesa legale.

Secondo quanto riferito dai media statunitensi, il giudice ha ritenuto che le misure possano entrare in conflitto con il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che garantisce la libertà di parola. La sospensione resta valida in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento.

Le sanzioni erano state introdotte nel 2025 dopo le posizioni espresse da Albanese sulla guerra nella Striscia di Gaza. La relatrice Onu aveva accusato Israele per le operazioni militari condotte nel territorio palestinese e aveva chiesto alla Corte penale internazionale di valutare eventuali crimini di guerra attribuiti a funzionari israeliani e statunitensi.

Le restrizioni decise dall’allora amministrazione Trump comprendevano il divieto di ingresso negli Stati Uniti e limitazioni di carattere finanziario. Con la decisione del tribunale federale, l’efficacia delle sanzioni è stata congelata fino a nuova pronuncia della giustizia americana.