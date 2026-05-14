NBA 2K26 Stagione 7, Angel Reese protagonista con nuove ricompense e il ritorno di Rivet City Park

Angel Reese guida la Stagione 7 di NBA 2K26, disponibile dal 15 maggio con nuove ricompense per La mia CARRIERA e MyTEAM. Torna anche Rivet City Park di NBA 2K16 in versione rimasterizzata.

La Stagione 7 di NBA 2K26 debutta venerdì 15 maggio con una nuova ondata di contenuti dedicati a La mia CARRIERA, MyTEAM e The W. In copertina c’è Angel Reese, fresca di inizio avventura con le Atlanta Dream, mentre la postseason NBA entra nella fase decisiva e la WNBA si prepara alla nuova regular season.

Nella modalità La mia CARRIERA, i giocatori potranno sviluppare il proprio percorso scegliendo se restare nella franchigia che li ha selezionati o cambiare squadra per costruire una nuova storia. Tra le ricompense stagionali figurano il Dune Buggy al livello 18, la mascotte Moondog dei Cleveland Cavaliers al livello 19, il personaggio “Low Poly Baller” al livello 39 e un Cap Breaker +1 disponibile al livello 40.

Tra le novità più attese c’è il ritorno di Rivet City Park, storico playground di NBA 2K16 riproposto in versione aggiornata. Il parco torna come area competitiva dove squadre e crew potranno accumulare vittorie consecutive e scalare le classifiche online.

Anche MyTEAM riceve nuovi contenuti con l’arrivo delle carte Invincibile, Materia Oscura e 100 OVR. Il percorso ricompense include Angel Reese Invincibile già dal livello 1, la carta Allenatore Materia Oscura di Phil Jackson al livello 28 e la carta G.O.A.T. Michael Jordan nel ruolo SG/SF al livello 40.

La modalità The W Online celebra invece l’avvio della stagione WNBA con premi settimanali a tema, tra cui top, collane zodiacali dedicate ai segni Gemelli e Cancro e un casco da corsa W. Tra le ricompense stagionali compaiono anche un pallone delle Atlanta Dream, una carta Maglia della squadra e 5.000 VC.

Il Pro Pass della Stagione 7 introduce 40 livelli premium aggiuntivi. Tra i bonus automatici sono inclusi la maschera “Cold Blooded Viper”, l’outfit “After Hours” e una carta Stephen Curry da 100 OVR. Le ricompense premium comprendono invece un medaglione animato al livello 6, una veste da boxe animata al livello 20, la mascotte Hooper dei Detroit Pistons al livello 30 e la carta Pro Pass G.O.A.T. Michael Jordan PG/SG al livello 40.

NBA 2K26 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.