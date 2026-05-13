Garlasco, decine di denunce dei Poggi e delle gemelle Cappa contro hater e youtuber

La famiglia Poggi e le gemelle Cappa hanno presentato decine di denunce dopo mesi di accuse online sul delitto di Garlasco. Tra i segnalati compaiono anche youtuber, blogger e presunti testimoni finiti al centro della nuova ondata mediatica.

La riapertura dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, con Andrea Sempio nuovamente indagato dalla procura di Pavia, ha riacceso polemiche e accuse sui social. Negli ultimi mesi la famiglia della vittima e le cugine Paola e Stefania Cappa sono finite nel mirino di commenti offensivi, insinuazioni e contenuti diffusi online da utenti, blogger e creator.

I genitori di Chiara Poggi sono stati accusati in rete di voler difendere la condanna di Alberto Stasi per evitare la restituzione del risarcimento ottenuto dopo il processo. Bersaglio delle teorie circolate online anche Marco Poggi, fratello della vittima, indicato da alcuni utenti come coinvolto nel caso insieme all’amico Andrea Sempio.

Secondo quanto emerso, le denunce presentate dalla famiglia Poggi sarebbero circa 70, mentre quelle depositate dalle gemelle Cappa arriverebbero a un centinaio. Le ipotesi di reato contestate comprendono diffamazione, calunnia e stalking. Gli esposti riguardano contenuti pubblicati sui social, video online, dichiarazioni di presunti testimoni e anche materiale diffuso attraverso trasmissioni televisive e articoli dedicati al caso di Garlasco.

La vicenda è ora all’attenzione della procura di Milano, dove il sostituto procuratore Antonio Pansa dovrà valutare i diversi fascicoli legati alle accuse e ai contenuti diffusi negli ultimi mesi sul web.

In un’intervista rilasciata a Open, l’avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, ha respinto le ricostruzioni legate al denaro del risarcimento. Il legale ha spiegato che i Poggi ricevono da Alberto Stasi circa 300 euro al mese e che quelle somme non rappresentano un elemento decisivo per la famiglia.

Tizzoni ha definito offensiva l’idea che i genitori di Chiara stiano sostenendo una determinata posizione per motivi economici. L’avvocato ha ricordato che la responsabilità di Stasi è stata confermata nel tempo da numerosi pronunciamenti giudiziari, compresi i ricorsi affrontati davanti alla Cassazione e alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il risarcimento stabilito inizialmente ammontava a un milione di euro, ma dopo gli accordi successivi la cifra si sarebbe ridotta a circa 700mila euro. Di questi, secondo il legale, ne sarebbero stati incassati tra 350mila e 400mila, mentre una parte consistente sarebbe stata utilizzata per sostenere le spese processuali affrontate negli anni.

L’avvocato della famiglia Poggi ha inoltre precisato che il denaro ricevuto viene accreditato su un conto dedicato e che, nel caso in cui una futura revisione dovesse ribaltare la posizione di Alberto Stasi, la restituzione delle somme non causerebbe particolari problemi economici ai familiari della vittima.