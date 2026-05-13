Cartoon Club & RiminiComix 2026, otto giorni tra cosplay, concerti e fumetti a Rimini

Cartoon Club & RiminiComix torna a Rimini dal 12 al 19 luglio con mostre, concerti e cosplay. Oltre 200 mila visitatori attesi tra il centro storico e il lungomare per l’edizione 2026 dedicata a fumetto, animazione e cultura pop.

Rimini si prepara ad accogliere la 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix, il festival dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e alla cultura pop che dal 12 al 19 luglio porterà in città eventi, proiezioni e spettacoli distribuiti tra piazze, musei, arene e spazi espositivi. Il programma coinvolgerà il centro storico e il lungomare con oltre 200 cortometraggi animati, anteprime, incontri con autori internazionali, workshop e mostre.

Tra gli ospiti annunciati c’è John Nevarez, artista del visual development che ha lavorato a produzioni come Spider-Man Into the Spider-Verse, Coco e Inside Out. A lui sarà dedicata una mostra che ripercorrerà parte della sua attività nel mondo dell’animazione.

Dal 16 al 19 luglio il cuore della manifestazione si sposterà in Piazzale Fellini con l’area dedicata a comics, anime, videogiochi e serie TV. Stand, editori, illustratori e spazi tematici animeranno la zona insieme agli appuntamenti musicali previsti sul palco principale.

Tra gli spettacoli annunciati ci saranno i Mai dire Goku con uno show costruito sulle sigle storiche dei cartoni animati, i Raggi Fotonici che celebreranno trent’anni di carriera e Mika Kobayashi, cantante giapponese nota per numerose colonne sonore anime. L’artista salirà sul palco insieme a Tetsuro Shimaguchi, coreografo delle scene di combattimento di Kill Bill, accompagnato dal gruppo Samurai Artist Kamui.

La chiusura del festival sarà affidata a Giorgio Vanni con lo spettacolo Generazione Vanni, seguito dal dj set di Daniel Tek. Anche nel 2026 il cosplay avrà uno spazio centrale, con il contest ufficiale previsto sabato 18 luglio.

Tra le novità dell’edizione ci sarà anche Crossover Wrestling, spettacolo che unisce combattimento scenico e personaggi cosplay. Sempre il 18 luglio tornerà inoltre l’alba cosplay sulla spiaggia di Rimini, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti per una grande foto collettiva sul mare alle prime luci del mattino.

L’edizione 2026 renderà omaggio a Giorgio Cavazzano, autore simbolo del fumetto Disney italiano e protagonista del manifesto ufficiale del festival. L’illustrazione realizzata per la manifestazione raffigura Gelsomina del film La Strada di Federico Fellini immersa in una Rimini estiva tra mare, tramonto, Grand Hotel e ruota panoramica.

Al Museo della Città sarà allestita dal 12 luglio al 6 settembre la mostra “Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro”, dedicata alla lunga carriera del disegnatore veneziano. L’esposizione raccoglierà tavole originali, copertine e materiali provenienti da collezioni private e dall’archivio personale dell’autore.

Il percorso comprenderà lavori legati a storie celebri come Topolino - Minni in Casablanca, Topolino e il segreto del castello, Topo Maltese, Anderville e Zio Paperone e l’avventura in Formula Uno. Una sezione sarà riservata anche alla trasposizione a fumetti de La Strada realizzata insieme a Massimo Marconi.

Sabato 18 luglio Cavazzano riceverà il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti. Durante la serata è prevista anche una lettura scenica di Topolino presenta La Strada organizzata insieme al Fellini Museum.