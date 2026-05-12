Trade Republic sceglie Brad Pitt, nuova offerta con conto gratuito e interesse al 3%

Trade Republic punta su Brad Pitt per la nuova campagna e offre il 3% ai nuovi clienti. La banca tedesca amplia i servizi in Italia con conto gratuito, carta e interessi sulla liquidità depositata.

Trade Republic accelera la crescita in Italia e affida a Brad Pitt la nuova campagna pubblicitaria europea. La banca tedesca, tra le principali piattaforme digitali dedicate al risparmio e agli investimenti, presenta un’offerta che include conto corrente gratuito con carta, interessi del 3% sulla liquidità e possibilità di investire a partire da un euro.

La promozione riguarda i nuovi clienti, ma coinvolge anche chi utilizza già la piattaforma. L’azienda ha spiegato che gli utenti potranno ottenere il 3% annuo lordo sulla liquidità presente sul conto, mentre chi invita nuovi iscritti tramite referral sbloccherà lo stesso tasso per tre mesi.

Secondo il co-fondatore Christian Hecker, molti correntisti europei continuano a utilizzare banche con costi elevati e rendimenti minimi sui depositi. L’obiettivo della nuova campagna è quindi mettere in evidenza vantaggi concreti e facilmente comprensibili, senza messaggi complessi o formule promozionali poco chiare.

La campagna è già partita su televisione, piattaforme streaming e canali digitali. Per Trade Republic rappresenta una nuova fase di espansione, sostenuta anche dalla crescita registrata negli ultimi mesi sul mercato italiano.

Luca Carabetta, country manager Italia della società, ha parlato delle difficoltà che stanno influenzando i risparmiatori, citando le tensioni internazionali e il possibile ritorno di una pressione inflazionistica legata all’aumento dei costi energetici e delle materie prime.

Carabetta ha ricordato che in Italia circa 1.600 miliardi di euro restano fermi sui conti correnti. Con un’inflazione al 2%, ha spiegato, il potere d’acquisto dei risparmiatori subirebbe una riduzione superiore ai 30 miliardi di euro ogni anno.

Secondo il manager, molte famiglie potrebbero ridurre consumi e investimenti in presenza di una nuova fase inflattiva. Per questo motivo, Trade Republic punta a promuovere strumenti che consentano di ottenere un rendimento anche sulla liquidità lasciata sul conto.

La società sostiene di offrire un modello diverso rispetto agli istituti tradizionali. Carabetta ha criticato i costi medi dei conti correnti italiani, che spesso superano i 100 euro annui tra canoni e commissioni senza riconoscere interessi sulle somme depositate.

In Italia, ha aggiunto, la piattaforma è passata in poco più di un anno da circa 500 mila a un milione di clienti, mentre in Europa ha superato quota 10 milioni.

Trade Republic registra inoltre una crescita dei piani di accumulo mensili, soprattutto su Etf, spinti in particolare dalle nuove generazioni. Secondo l’azienda, sempre più giovani cercano strumenti semplici e diversificati per costruire risparmi nel lungo periodo e compensare il calo del potere d’acquisto.

Carabetta ha definito la nuova offerta “un cambio di paradigma”, spiegando che la liquidità non deve più rappresentare un costo per il cliente ma una risorsa capace di generare rendimento.

La scelta di Brad Pitt come volto della campagna, ha concluso il manager, punta a dare maggiore forza a un messaggio rivolto a chi cerca un’alternativa alle banche tradizionali e servizi con condizioni più vantaggiose.