Sony REON POCKET PRO Plus, il dispositivo indossabile migliora raffreddamento e comfort

Sony presenta REON POCKET PRO Plus con un raffreddamento più potente e un nuovo sistema ergonomico pensato per migliorare il comfort durante gli spostamenti e il lavoro. Il dispositivo debutta il 12 maggio 2026 insieme al sensore ambientale TAG 2.

Sony amplia la gamma dei suoi dispositivi termici indossabili con il nuovo REON POCKET PRO Plus, modello di punta progettato per regolare la temperatura corporea durante le attività quotidiane. Il lancio è fissato per il 12 maggio 2026 e introduce una serie di novità dedicate a chi cerca una soluzione discreta contro caldo e freddo.

Il dispositivo sfrutta una tecnologia termoelettrica aggiornata che permette di aumentare del 20% le prestazioni di raffreddamento rispetto ai modelli precedenti. In modalità SMART COOL, la piastra riesce inoltre a raggiungere una temperatura inferiore di altri 2 gradi, intervenendo in automatico grazie ai sensori integrati che monitorano costantemente il contatto con la pelle.

Il sistema gestisce in tempo reale anche il consumo energetico e la regolazione della potenza. Gli algoritmi sviluppati da Sony analizzano la temperatura corporea e le condizioni ambientali per adattare il funzionamento senza richiedere interventi manuali. L’obiettivo è mantenere una sensazione stabile di comfort durante gli spostamenti, il lavoro in ufficio o le attività leggere all’aperto.

Tra le principali novità c’è il nuovo sistema ergonomico chiamato Adaptive Hold Design. La fascia da collo è stata ridisegnata con un tubo flessibile più ampio che aumenta del 40% la stabilità rispetto alle versioni precedenti. In questo modo il dispositivo resta aderente al corpo anche mentre si cammina, limitando movimenti e spostamenti.

Sony ha modificato anche il sistema di scarico dell’aria calda, ora regolabile sia nella direzione sia nella lunghezza. Questa soluzione consente al REON POCKET PRO Plus di funzionare correttamente sotto camicie, giacche o altri indumenti senza compromettere l’efficienza del raffreddamento.

Insieme al dispositivo debutta anche il nuovo REON POCKET TAG 2, sensore ambientale compatto che rileva temperatura e umidità esterna. Il nuovo modello è più piccolo del 18% rispetto alla generazione precedente e può essere agganciato facilmente a borse, zaini o cintura grazie al nuovo supporto integrato.

I dati raccolti dal TAG 2 vengono inviati direttamente all’unità principale, permettendo al sistema di anticipare i cambiamenti climatici e regolare automaticamente la potenza termica prima che l’utente avverta disagio. Sony punta così a offrire una gestione più precisa del microclima personale mantenendo dimensioni compatte e un design poco visibile sotto i vestiti.