Shein accusa Temu a Londra, scontro sul copyright per migliaia di immagini di moda

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Shein porta Temu davanti ai giudici di Londra per presunte copie illegali di immagini usate negli annunci online. La causa riguarda migliaia di fotografie di capi d’abbigliamento pubblicate sul marketplace per favorire le vendite.

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Shein ha avviato una causa contro Temu presso l’Alta Corte di Londra, aprendo un nuovo fronte nello scontro tra i due colossi cinesi dell’e-commerce low cost. L’azienda specializzata nel fast fashion sostiene che sulla piattaforma rivale siano apparse migliaia di inserzioni con fotografie prese dal proprio sito senza autorizzazione. Secondo le accuse, le immagini sarebbero state utilizzate da venditori terzi presenti su Temu per pubblicizzare articoli di abbigliamento. La società parla di violazioni del diritto d’autore “su scala industriale” e chiede ai giudici britannici di stabilire le responsabilità della piattaforma nella gestione dei contenuti pubblicati online. Temu respinge le contestazioni e sostiene di operare come semplice intermediario digitale. La società afferma che i contenuti caricati sul marketplace dipendono direttamente dai commercianti che utilizzano il servizio e che quindi eventuali violazioni non sarebbero imputabili alla piattaforma. La posizione di Shein è diversa. L’azienda ritiene che Temu non abbia avuto un ruolo passivo e che abbia consentito ai venditori di sfruttare materiale protetto da copyright per aumentare le vendite dei prodotti presenti sul sito. La battaglia legale nel Regno Unito si aggiunge ad altri procedimenti già avviati negli Stati Uniti, dove le due società sono coinvolte in azioni giudiziarie reciproche. Lo scontro tra i gruppi cinesi continua così a spostarsi dai prezzi e dalle strategie commerciali alle aule dei tribunali internazionali.

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