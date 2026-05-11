Andrea Sempio a Roma per la perizia sul caso Poggi: Non riesco quasi più a lavorare

Andrea Sempio è arrivato a Roma per una perizia psicologica legata al caso Chiara Poggi. Alla stazione Termini ha parlato delle difficoltà quotidiane e del peso mediatico che sta vivendo da quando è stato indagato.

Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L’uomo, recentemente iscritto nel registro degli indagati, è stato fotografato alla stazione Termini subito dopo l’arrivo del treno proveniente da Milano Rogoredo.

Con uno zaino sulle spalle e un trolley al seguito, Sempio ha raggiunto la fila dei taxi insieme alla sua avvocata Angela Taccia. Ai cronisti presenti ha risposto con poche parole, chiedendo tempo per affrontare la vicenda giudiziaria. “Ogni cosa a suo tempo”, ha detto mentre attendeva un’auto.

L’avvocata ha spiegato che la difesa sta analizzando la documentazione depositata dalla Procura e sostiene che nell’informativa ci sarebbero alcune inesattezze. “Il mio assistito è innocente e lo dimostreremo”, ha dichiarato Taccia, ribadendo che servirà tempo per esaminare tutti gli atti dell’inchiesta.

Sempio ha parlato anche delle conseguenze personali provocate dall’esposizione mediatica degli ultimi mesi. “Non riesco quasi più a lavorare”, ha confidato ai giornalisti presenti alla stazione. Secondo la sua legale, la situazione starebbe incidendo pesantemente sulla vita quotidiana dell’uomo, al punto da rendere complicate anche attività normali come uscire di casa per fare la spesa.

Nel corso dell’attesa davanti alla stazione Termini, alcune persone hanno riconosciuto Sempio. Un tassista gli avrebbe rivolto poche parole notando il suo stato d’animo, mentre una donna in fila prima di salire in taxi gli ha stretto la mano augurandogli buona fortuna. Lui ha ricambiato il gesto senza aggiungere altro.

L’avvocata Taccia ha poi affrontato il tema delle responsabilità per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto diciannove anni fa a Garlasco. Ha ricordato che le accuse devono essere dimostrate dalla Procura e ha sottolineato che, allo stato attuale, la revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi non è stata presentata.

Secondo la difesa, eventuali nuovi sviluppi investigativi non coinvolgerebbero comunque Andrea Sempio. “Tutto è spiegabilissimo”, ha aggiunto il legale, precisando che nei prossimi giorni verranno valutate le prossime mosse processuali.