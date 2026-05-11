Matilde salva un'amica colta da crisi epilettica sul bus, decisive le manovre imparate agli scout

Matilde Armelao ha soccorso un’amica colta da una crisi epilettica su un autobus ad Asiago. La ragazza di 17 anni ha applicato le tecniche apprese durante un campo scout, aiutandola fino all’arrivo dei soccorsi.

Una studentessa di 17 anni ha evitato il peggio durante un viaggio in autobus ad Asiago, intervenendo subito quando un’amica è stata colpita da una crisi epilettica. Matilde Armelao, atleta impegnata nel pattinaggio agonistico, ha mantenuto la calma e ha applicato le procedure di primo soccorso imparate durante un campo scout frequentato la scorsa estate.

La giovane si trovava seduta poco dietro all’amica quando ha notato qualcosa di insolito. «Ho visto che iniziava a tremare e che il corpo si muoveva a scatti», ha raccontato. Dopo aver provato a parlarle senza ricevere risposta, si è accorta della saliva alla bocca e ha capito subito che si trattava di una situazione seria.

Matilde ha quindi controllato la durata della crisi, rimasta attorno al minuto e mezzo, poi ha chiesto all’autista di fermare il mezzo. Con l’aiuto di chi era presente, ha fatto adagiare la ragazza su un fianco per permetterle di respirare meglio e ha cercato nello zaino eventuali farmaci da utilizzare in caso di emergenza. La medicina, però, era rimasta nel convitto dove la compagna alloggia.

«In quel momento ho capito che dovevo intervenire subito», ha spiegato la 17enne, che conosceva già la condizione medica dell’amica, anche se da tempo non si verificavano episodi simili.

La vicenda ha colpito anche il padre della ragazza, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, che ha lodato la prontezza dimostrata dalla figlia. «Molti davanti a scene del genere restano a guardare oppure tirano fuori il telefono. Lei invece ha agito», ha commentato.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha definito Matilde «lucida e coraggiosa» per aver aiutato una coetanea in difficoltà senza perdere il controllo della situazione.