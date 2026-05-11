Roma-Lazio a pranzo domenica 17 maggio, De Siervo spiega la scelta della Lega Serie A

Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per motivi di ordine pubblico e per la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis. Coinvolte anche altre quattro gare decisive per l’Europa e la salvezza.

La Lega Serie A ha deciso di programmare il derby tra Roma e Lazio domenica 17 maggio alle 12.30, nonostante le proteste arrivate nei giorni scorsi dall’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. L’ufficialità è attesa con il calendario della 37ª giornata, ma l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha già confermato la collocazione del match durante la trasmissione “La politica nel pallone” su Gr Parlamento-Radio Rai.

La scelta dell’orario nasce dalla necessità di conciliare diversi aspetti organizzativi. Oltre alle esigenze di sicurezza nella Capitale, pesa anche la contemporaneità richiesta nelle ultime giornate di campionato per le squadre impegnate nella corsa Champions, nelle coppe europee e nella lotta salvezza. Nella stessa fascia oraria dovrebbero infatti disputarsi anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli.

De Siervo ha spiegato che l’ipotesi di spostare la partita a lunedì sera è stata esclusa perché avrebbe comportato difficoltà logistiche e organizzative per tifosi, lavoratori e forze dell’ordine in un giorno feriale. La Lega considera fondamentale mantenere la contemporaneità delle sfide tra squadre con gli stessi obiettivi di classifica per garantire la regolarità del torneo.

Tra i motivi che hanno inciso sulla decisione c’è anche la gestione della sicurezza pubblica nella città di Roma. Il dirigente ha ricordato gli incidenti verificatisi durante precedenti derby giocati in orario serale, sottolineando come una gara notturna venga considerata troppo rischiosa dalle autorità competenti.

La presenza della finale degli Internazionali d’Italia nello stesso fine settimana ha complicato ulteriormente il calendario. La Lega non ha preso in considerazione l’idea di chiedere agli organizzatori del torneo di tennis uno slittamento della finale, anche nell’eventualità di una presenza di Jannik Sinner nell’atto conclusivo del torneo romano.

Secondo De Siervo, la soluzione del lunch match rappresenta il punto di equilibrio trovato tra esigenze sportive, sicurezza e grandi eventi già programmati nella Capitale. La conferma definitiva degli orari arriverà con la pubblicazione ufficiale del calendario della penultima giornata di Serie A.