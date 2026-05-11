Napoli, donna investita a Ponticelli e lasciata senza aiuto dopo l'impatto in auto

Donna investita a Ponticelli, il conducente non l’avrebbe soccorsa dopo l’impatto nel parco privato. La vittima è ricoverata in codice rosso con una grave frattura e un piede quasi amputato dopo l’incidente avvenuto a Napoli.

Una donna si trova ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata travolta da un’auto in un parco privato di Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. L’episodio è stato raccontato dal figlio della vittima, che ha denunciato quanto accaduto rivolgendosi al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Secondo la ricostruzione fornita dai familiari, il conducente avrebbe affrontato una curva troppo larga mentre la donna stava salendo sul marciapiede, colpendola violentemente. L’urto le avrebbe causato lesioni devastanti a una gamba, fino quasi a tranciarle un piede. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale ed è ora ricoverata in codice rosso con una frattura scomposta molto grave.

Il figlio della vittima sostiene che l’uomo alla guida non avrebbe prestato soccorso subito dopo l’investimento. “È rimasto fermo in auto senza nemmeno scendere”, ha raccontato. A intervenire sarebbero stati un giovane presente sul posto e la sorella della donna, arrivata pochi minuti dopo.

La famiglia contesta anche la versione fornita dal conducente, che avrebbe dichiarato di aver visto la donna cadere da sola. Una ricostruzione respinta con forza dai parenti della vittima, convinti che l’automobilista stia cercando di negare le proprie responsabilità.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Borrelli, che ha definito la situazione estremamente grave sia per la dinamica dell’incidente sia per il presunto mancato soccorso. Il parlamentare ha chiesto accertamenti rapidi sull’accaduto e provvedimenti severi nel caso in cui le responsabilità venissero confermate, compreso il possibile ritiro immediato della patente.