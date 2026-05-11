Mitch Duval tra musica e recitazione, il racconto dei sogni che hanno cambiato la sua vita

Mitch Duval racconta il suo percorso tra recitazione e musica, nato sui set accanto alla madre Consuelo Duval. L’artista messicano parla dei suoi ruoli più intensi e del legame tra sogni, déjà-vu e creatività.

Mitch Duval è stato il protagonista della tredicesima puntata di Sogni C…0struiti, il programma dedicato al mondo onirico condotto da Victor insieme a Daria Graziosi. Durante la trasmissione, l’artista messicano ha ripercorso alcune tappe della sua carriera tra cinema, televisione e musica, parlando anche delle esperienze personali che hanno segnato il suo percorso creativo.

Modello, cantante e attore, Duval ha spiegato che il suo desiderio più grande resta quello di continuare a vivere attraverso l’arte. Nel corso dell’intervista ha ricordato il personaggio di Chico, interpretato nella serie Deadly Class, un ruolo molto distante dalla sua personalità. Per entrare nella parte, l’attore ha raccontato di essersi trasformato completamente, arrivando quasi ad abbandonare la propria identità per assumere quella del personaggio.

Con Daria Graziosi il discorso si è spostato sul rapporto con la madre, la celebre attrice messicana Consuelo Duval. Mitch ha raccontato di essere cresciuto sui set televisivi perché la madre lo portava spesso al lavoro quando era piccolo. Proprio quell’ambiente, vissuto fin dall’infanzia, gli ha trasmesso la passione per la recitazione e lo spettacolo.

Nel corso della puntata è intervenuto anche il giornalista messicano Mario Blas, che ha approfondito il lavoro svolto da Mitch nella serie Mi Verdad Oculta. L’attore ha spiegato di aver affrontato insieme al cast un intenso studio psicologico sui traumi e sugli abusi per costruire il personaggio di Bruno, costretto a convivere con situazioni difficili e con il peso del silenzio.

Nella seconda parte del programma, Duval ha partecipato al gioco degli split scegliendo la busta dedicata ai sogni premonitori. L’artista ha raccontato di aver vissuto più volte una sensazione di déjà-vu durante il periodo trascorso a Los Angeles. Alcuni luoghi della città gli sembravano familiari ancora prima di visitarli, come se li avesse già conosciuti nei sogni.

La psicologa Paola Massafra ha collegato queste sensazioni al fenomeno del déjà-vu, spiegando come l’inconscio possa influenzare percezioni e scelte personali. Mitch si è detto d’accordo con questa interpretazione, sostenendo che l’anima riesce a percepire esperienze che il corpo non ha ancora vissuto.

Nel finale della puntata si è parlato anche di musica. Rispondendo alle domande dell’esperto di serie tv Marco De Santis, Mitch Duval ha raccontato la nascita del brano Dejavu, spiegando che le sue canzoni prendono forma in modo imprevedibile. A volte l’ispirazione nasce da esperienze personali, altre da storie viste in un film o ascoltate da altre persone.

L’artista ha ricordato inoltre il periodo trascorso a Los Angeles, dove ha approfondito sonorità gospel e blues. Tornato in Messico, ha cercato di unire quelle influenze internazionali alla musica latina, creando uno stile personale che il pubblico ha accolto positivamente.

Duval ha ammesso di aver attraversato momenti di pausa nella sua carriera musicale, ma oggi punta a pubblicare nuovi brani con maggiore continuità. Ha spiegato di vivere tra recitazione e musica seguendo i ritmi della propria creatività, senza fermarsi mai nella ricerca artistica.