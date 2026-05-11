Ashley McCray e il melanoma oculare, sopravvive oltre le previsioni e aiuta altri malati

Ashley McCray ha scoperto un melanoma oculare dopo alcune macchie scure nell’occhio destro. I medici le avevano dato 18 mesi di vita, ma oggi è ancora viva e aiuta altri pazienti a curarsi attraverso una fondazione nata dalla sua esperienza.

La vita di Ashley McCray, 55 anni e madre di quattro figli, è cambiata quando alcuni amici hanno notato delle strane macchie scure nell’iride del suo occhio destro. Quello che sembrava un dettaglio innocuo si è trasformato in poco tempo in una diagnosi devastante di melanoma oculare, una forma rara e aggressiva di tumore.

Dopo appena otto settimane dalla scoperta, i medici hanno deciso di rimuovere chirurgicamente l’occhio malato, sostituendolo con una protesi. Gli esami successivi hanno però mostrato un quadro ancora più grave, con un rischio molto elevato di metastasi. Poco tempo dopo, nel fegato della donna sono stati individuati oltre cento tumori.

I medici le avevano spiegato che la sua aspettativa di vita era di circa un anno e mezzo. Ashley ha scelto comunque di affrontare la malattia partecipando a una sperimentazione clinica al Thomas Jefferson University Hospital di Philadelphia. Quel trattamento le ha permesso di superare le previsioni iniziali e oggi continua a convivere con la malattia.

Il suo caso viene considerato eccezionale anche dai medici che hanno seguito il trial. Tra i 19 pazienti coinvolti nella sperimentazione, Ashley è infatti l’unica ancora viva. Due sue ex compagne di università, entrambe colpite dallo stesso tumore, non ce l’hanno fatta.

La donna ha raccontato di convivere spesso con il senso di colpa del sopravvissuto, pensando a chi non è riuscito a superare la malattia. Da quella sofferenza è nato però il desiderio di aiutare altri pazienti che affrontano il cancro agli occhi.

Insieme alla sua passione per l’arte, questa volontà l’ha portata a creare Eye on Grace, un’organizzazione no-profit che negli ultimi tre anni ha finanziato circa duemila viaggi per oltre 200 persone affette da melanoma oculare, permettendo loro di accedere a cure e trattamenti specialistici.

Ashley ha spiegato di aver smesso di chiedersi perché tutto questo fosse capitato proprio a lei. Oggi preferisce concentrare le proprie energie su ciò che può fare concretamente per dare un aiuto a chi sta vivendo la stessa battaglia.