Barbara D'Urso festeggia 69 anni, balli con Massimo Boldi e maxi torta con scritta ironica

Barbara D’Urso ha festeggiato i suoi 69 anni con una serata tra amici dello spettacolo, musica e balli. Tra gli ospiti anche Massimo Boldi, protagonista di un momento divertente condiviso sui social insieme alla conduttrice.

Per il suo 69esimo compleanno, Barbara D’Urso ha organizzato una festa vivace e piena di volti noti della televisione e dello spettacolo. La serata, raccontata attraverso video e fotografie pubblicate sui social dagli invitati, è stata animata da musica, brindisi e momenti scherzosi condivisi con gli amici più vicini.

Tra gli ospiti presenti c’erano Alessandro Enriquez, Mietta, Giorgio Martelli e Massimo Boldi. Proprio con l’attore milanese la conduttrice si è lasciata andare a un ballo che ha attirato l’attenzione dei presenti. Nei filmati circolati online i due appaiono sorridenti mentre danzano circondati dagli applausi degli invitati.

L’atmosfera della festa è sembrata quella di una serata tra amici storici più che di un evento formale. Giorgio Martelli ha dedicato un messaggio affettuoso alla conduttrice, definendo la serata “divertentissima” e celebrando il carattere energico della festeggiata.

A dominare la scena è stata anche la grande torta preparata per l’occasione. Il dolce, ricoperto di decorazioni colorate e caramelle, riportava una scritta ironica che ha fatto rapidamente il giro dei social “Figa sopra ogni cosa”. Una scelta in linea con il tono leggero e autoironico della festa.

Per la serata Barbara D’Urso ha scelto un look elegante ma brillante, con una camicia bianca morbida abbinata a una gonna scintillante con frange dorate. Davanti alle candeline, la conduttrice è apparsa sorridente e perfettamente a suo agio tra musica, risate e amici.