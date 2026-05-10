Bambino di 5 anni morto al Meyer di Firenze, autopsia per chiarire le cause

Un bambino di 5 anni è morto al Meyer di Firenze per cause ancora da chiarire. Era ricoverato per accertamenti dopo precedenti valutazioni gastroenterologiche.

Un bambino di 5 anni è morto nella notte all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove si trovava ricoverato per una serie di accertamenti clinici. Il decesso, avvenuto in modo improvviso e inatteso, è stato comunicato dalla struttura sanitaria.

Secondo quanto riferito dall’Aou Meyer Irccs, il piccolo paziente era già stato seguito in precedenza per valutazioni gastroenterologiche e aveva avuto accessi al pronto soccorso e alla chirurgia pediatrica dello stesso ospedale.

Il ricovero era stato disposto per proseguire gli esami e approfondire il quadro clinico. Durante la notte, però, le condizioni del bambino sono precipitate fino al decesso.

La direzione del Meyer ha espresso cordoglio alla famiglia e ha comunicato la piena disponibilità nei confronti dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari.

Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia, disposta per chiarire le cause della morte e ricostruire con precisione quanto accaduto durante il ricovero.