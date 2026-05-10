Garlasco, il giallo del video intimo e la pista della chiavetta usb sparita da casa Poggi

Chiara Poggi e il video intimo citato nelle indagini tornano al centro del caso Garlasco dopo le parole di Marco Poggi e Stefania Cappa. Il fratello della vittima parla di una chiavetta usb sparita dalla camera della sorella.

Il contenuto di una presunta chiavetta usb con filmati privati di Chiara Poggi riemerge nelle nuove audizioni legate all’inchiesta sul delitto di Garlasco. A parlarne davanti ai magistrati di Pavia è stato Marco Poggi, fratello della giovane uccisa, ascoltato dopo la diffusione delle frasi attribuite ad Andrea Sempio nel cosiddetto “soliloquio”, in cui l’indagato avrebbe fatto riferimento a un video dicendo “e io ce l’ho”.

Marco Poggi ha spiegato di non riuscire a trovare una spiegazione logica alla vicenda. L’unica ipotesi che riesce a formulare, pur definendola assurda, è che Sempio possa aver preso una penna usb dalla stanza di Chiara e averla portata via senza che nessuno se ne accorgesse. Ha però aggiunto di considerare questa eventualità difficile da credere, perché non avrebbe mai pensato che un amico potesse sottrarre qualcosa dalla loro abitazione.

Nel corso dell’audizione, Poggi ha raccontato di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di alcuni video intimi tra Chiara e il fidanzato dopo aver visto casualmente una conversazione sul computer della sorella. Ha precisato di non aver mai visionato quei filmati e di non averne parlato con altre persone.

Secondo Marco Poggi resta difficile comprendere perché Chiara non gli avrebbe riferito eventuali comportamenti insistenti o fastidiosi da parte di un suo amico. Ha ricordato che la sorella era molto riservata, ma ritiene strano che non gli avrebbe detto nulla se avesse percepito un problema concreto.

Gli investigatori continuano a considerare la vicenda del video come uno degli elementi da approfondire nell’indagine, ipotizzando che possa avere avuto un ruolo nei rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio.

Sullo stesso argomento sono state ascoltate anche Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, durante le audizioni svolte nella caserma Montebello di Milano. Le loro versioni non coincidono completamente. Paola ha dichiarato di non aver mai saputo nulla di quei filmati, mentre Stefania ha confermato che Chiara le aveva accennato alla questione.

Stefania Cappa ha riferito che la cugina ne parlò in modo tranquillo, senza mostrare particolare agitazione. Ha poi ricordato un episodio avvenuto pochi giorni prima dell’omicidio. Durante una visita a casa Poggi, mentre si trovavano in giardino, scattò un allarme. Secondo il suo racconto, Chiara uscì immediatamente in strada indossando ancora pigiama e ciabatte, visibilmente spaventata e intenzionata a controllare che non ci fossero ladri nelle vicinanze.