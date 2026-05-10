Valdagno, messa davanti al bar con oltre 80 fedeli: l'iniziativa itinerante di don Rampazzo

Don Dino Rampazzo ha celebrato una messa davanti a un bar di Valdagno per portare la preghiera nelle contrade. Oltre 80 persone hanno partecipato all’iniziativa seguita da un momento conviviale offerto dal locale. ```html

Una celebrazione religiosa nel piazzale di un bar ha richiamato più di 80 persone a Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno, nel Vicentino. A guidare la funzione è stato don Dino Rampazzo, sacerdote dell’Unità pastorale Santa Maria di Panisacco, che per tutto il mese di maggio ha deciso di organizzare messe itineranti nelle contrade del territorio.

La funzione si è svolta davanti al bar Grumo ed è terminata con un momento conviviale offerto dal locale. L’iniziativa ha attirato curiosità e anche qualche critica, alle quali il sacerdote ha risposto spiegando di voler portare la fede nei luoghi frequentati ogni giorno dalle persone. «Dio non è dove ci sono le persone?» ha detto il parroco, rivendicando la scelta di celebrare fuori dagli spazi tradizionali.

Don Rampazzo è conosciuto nella zona anche per altre iniziative fuori dagli schemi. Appassionato di ciclismo ed ex carabiniere prima dell’ordinazione avvenuta nel 2009, aveva già organizzato un momento di preghiera al campo sportivo durante l’ultima partita di campionato dell’Azzurra Maglio, evento che aveva coinvolto circa 400 ragazzi.

Tra le idee lanciate dal sacerdote ci sono anche i cosiddetti “buoni confessione”, biglietti distribuiti a chi bestemmia. Per ottenere l’assoluzione, oltre alla confessione, viene chiesto di offrire un bicchiere al bar. Il parroco ha raccontato di essere arrivato alla quarta ristampa perché i tagliandi sono terminati rapidamente.