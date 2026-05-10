Davis accusa Dossena di razzismo dopo Cagliari-Udinese, il difensore respinge tutto

Keinan Davis accusa Alberto Dossena di avergli rivolto insulti razzisti durante Cagliari-Udinese. L’attaccante friulano ha denunciato tutto sui social dopo la partita della 36ª giornata di Serie A.

Bufera in Serie A dopo quanto denunciato da Keinan Davis al termine di Cagliari-Udinese, gara valida per la 36ª giornata di campionato. L’attaccante bianconero ha affidato ai social un’accusa pesante nei confronti del difensore rossoblù Alberto Dossena, sostenendo di essere stato insultato in campo durante la partita.

Nel messaggio pubblicato online, Davis ha raccontato che il calciatore del Cagliari lo avrebbe chiamato “scimmia” nel corso del match. Il giocatore inglese ha definito l’episodio un atto razzista e ha chiesto un intervento della Serie A, aggiungendo di aspettarsi provvedimenti concreti dopo quanto accaduto.

La replica di Alberto Dossena è arrivata poche ore dopo, sempre attraverso il proprio profilo Instagram. Il difensore ha respinto con decisione ogni accusa, spiegando di sentirsi colpito e amareggiato dalle parole dell’attaccante dell’Udinese.

Dossena ha dichiarato che non gli passerebbe mai per la testa usare espressioni razziste nei confronti di un collega e ha definito l’accusa “infamante”. Il centrale rossoblù ha inoltre spiegato di non essersi mai trovato prima in una situazione simile e di considerare certi comportamenti lontani dalla propria educazione e dai propri valori personali.