Tredici Pietro e Dolma Lisa Dorijee, gli indizi social sulla nuova coppia

Tredici Pietro sarebbe vicino a Dolma Lisa Dorijee dopo la fine con Giulia. Gli indizi arrivano da social, eventi milanesi e avvistamenti insieme tra Assago e un release party.

Tredici Pietro potrebbe avere una nuova relazione. Dopo la partecipazione a Sanremo 2026, il rapper e figlio di Gianni Morandi è finito al centro delle voci per una possibile frequentazione con Dolma Lisa Dorijee, modella e influencer molto seguita su Instagram.

Le indiscrezioni sono nate soprattutto dai social. Alcune storie pubblicate nello stesso periodo e diversi dettagli notati dagli utenti hanno alimentato i sospetti su un legame nato di recente, anche se i diretti interessati non hanno confermato nulla.

Dopo la fine della lunga storia con Giulia, Tredici Pietro sarebbe stato visto insieme a Dolma Lisa Dorijee al concerto di Frah Quintale all’Unipol Forum di Assago. Secondo quanto emerso, i due avrebbero mostrato una certa complicità anche il 7 maggio, durante il release party di Diss Gacha.

Dolma Lisa Dorijee è nata nel 2004, vive a Milano e lavora nella moda fin da bambina. Su Instagram conta oltre 200 mila follower e coltiva interessi legati a danza, fotografia e recitazione.

Per ora si parla soltanto di indizi e avvistamenti. Né Tredici Pietro né Dolma Lisa Dorijee hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla presunta frequentazione.