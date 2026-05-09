Tredici Pietro e Dolma Lisa Dorijee, gli indizi social sulla nuova coppia

Angelo Caputo | 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tredici Pietro sarebbe vicino a Dolma Lisa Dorijee dopo la fine con Giulia. Gli indizi arrivano da social, eventi milanesi e avvistamenti insieme tra Assago e un release party.

Tredici Pietro
Tredici Pietro e Dolma Lisa Dorijee, gli indizi social sulla nuova coppia
Ricevi le notizie di Zazoom.it su GoogleTutte le news direttamente su Google.
Segui

Tredici Pietro potrebbe avere una nuova relazione. Dopo la partecipazione a Sanremo 2026, il rapper e figlio di Gianni Morandi è finito al centro delle voci per una possibile frequentazione con Dolma Lisa Dorijee, modella e influencer molto seguita su Instagram.

Le indiscrezioni sono nate soprattutto dai social. Alcune storie pubblicate nello stesso periodo e diversi dettagli notati dagli utenti hanno alimentato i sospetti su un legame nato di recente, anche se i diretti interessati non hanno confermato nulla.

Dopo la fine della lunga storia con Giulia, Tredici Pietro sarebbe stato visto insieme a Dolma Lisa Dorijee al concerto di Frah Quintale all’Unipol Forum di Assago. Secondo quanto emerso, i due avrebbero mostrato una certa complicità anche il 7 maggio, durante il release party di Diss Gacha.

Dolma Lisa Dorijee è nata nel 2004, vive a Milano e lavora nella moda fin da bambina. Su Instagram conta oltre 200 mila follower e coltiva interessi legati a danza, fotografia e recitazione.

Per ora si parla soltanto di indizi e avvistamenti. Né Tredici Pietro né Dolma Lisa Dorijee hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla presunta frequentazione.
?
Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, indizi social alimentano i rumors su una nuova coppia

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: crisi nella coppia tra assenze e indizi social