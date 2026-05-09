Valigia dimenticata alla stazione di Ancona, la polizia trova 6.500 euro e rintraccia il proprietario

Un commerciante greco ha dimenticato una valigia alla stazione di Ancona durante il viaggio verso Mykonos. La polizia ferroviaria ha attivato i controlli di sicurezza e trovato all’interno 6.500 euro in contanti.

Momenti di tensione alla stazione centrale di Ancona, dove una valigia lasciata incustodita ha fatto scattare il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti dopo la segnalazione del bagaglio abbandonato, effettuando tutti gli accertamenti necessari per verificare l’eventuale presenza di materiali pericolosi.

Dopo aver escluso qualsiasi rischio, gli operatori hanno aperto la valigia per cercare elementi utili all’identificazione del proprietario. Tra gli effetti personali e alcuni documenti, gli agenti hanno trovato anche una busta contenente 6.500 euro in contanti.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire al proprietario del bagaglio, un cittadino greco titolare di un locale a Mykonos. L’uomo stava tornando in Grecia dalla Germania viaggiando in treno e si era accorto troppo tardi di avere dimenticato la valigia nella stazione marchigiana.

La polizia ferroviaria è riuscita a contattarlo e a organizzare la restituzione del bagaglio con tutto il denaro custodito all’interno. Quando è stato rintracciato, il turista ormai pensava di avere perso definitivamente sia la valigia sia la somma in contanti.