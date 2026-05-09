Palermo, sedicenne confessa l'omicidio del vicino dopo presunte avances sessuali

Un sedicenne si è autodenunciato a Palermo dopo la morte del vicino, colpito alla testa durante una lite in casa al Villaggio Santa Rosalia.

Piero De Luca, 68 anni, è morto nella notte in un appartamento di via Buonpensiero, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa durante un’aggressione avvenuta in casa.

A presentarsi alla polizia è stato un ragazzo di 16 anni, vicino di casa della vittima. Il minorenne, apparso sotto choc, avrebbe ammesso le proprie responsabilità agli agenti, sostenendo di aver reagito a presunte avances sessuali da parte del 68enne.

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno verificando il racconto del giovane e cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto nell’appartamento. In base ai primi elementi, il colpo mortale sarebbe stato inferto con un oggetto pesante trovato all’interno dell’abitazione.

La versione fornita dal sedicenne resta al vaglio degli inquirenti. L’indagine è coordinata dalla procuratrice dei minori Claudia Caramanna.