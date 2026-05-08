Alex Jimenez escluso dal Bournemouth, indagine sui messaggi social con una minorenne

Alex Jimenez è stato escluso dal Bournemouth dopo alcuni messaggi diffusi sui social che lo collegherebbero a una ragazza di 15 anni. Il club inglese ha aperto un’indagine interna e lo ha tolto dalla lista per la gara col Fulham.

Il Bournemouth ha deciso di sospendere in via cautelativa Alex Jimenez dopo la comparsa online di alcuni contenuti che riguarderebbero il difensore spagnolo. Il giocatore non farà parte della squadra convocata per la partita di Premier League contro il Fulham, mentre il club inglese ha avviato accertamenti interni.

Alla base della decisione ci sarebbero alcuni messaggi circolati sui social network. Secondo le indiscrezioni diffuse in rete, il calciatore 21enne avrebbe avuto conversazioni private con una ragazza di 15 anni, con presunti riferimenti a un tentativo di adescamento. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali sui contenuti pubblicati online.

In un comunicato, il Bournemouth ha spiegato di essere a conoscenza dei post comparsi sui social e di considerare la situazione particolarmente delicata. Il club ha confermato l’apertura di un’indagine interna, precisando che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione delle verifiche.

Jimenez era approdato in Inghilterra dal Milan con la formula del prestito, prima del trasferimento definitivo chiuso a febbraio. Il Bournemouth aveva fatto firmare al terzino un contratto valido fino al 2031.

Nell’attuale stagione il difensore spagnolo ha raccolto 32 presenze con la maglia del Bournemouth. Tra i momenti più importanti del suo campionato anche il gol segnato nella vittoria per 3-2 contro il Liverpool.