Scontrino choc a Torre a Mare, un euro in più per il basilico sulla pizza Margherita

Un cliente di Torre a Mare ha pagato un euro in più per una foglia di basilico sulla pizza Margherita. Lo scontrino pubblicato online ha acceso proteste e battute sui costi extra applicati in pizzeria.

Una semplice aggiunta di basilico su una pizza Margherita è bastata per scatenare una nuova polemica sui prezzi nei locali. È accaduto in una pizzeria di Torre a Mare, nel Barese, dove un cliente si è visto addebitare un supplemento da un euro per una foglia di basilico aggiunta alla pizza ordinata.

Lo scontrino è stato fotografato e condiviso sui social, dove in poche ore ha attirato decine di commenti tra ironia e indignazione. A far discutere non è stata tanto la cifra, ritenuta modesta, quanto il fatto che il basilico venga considerato da molti un ingrediente già associato alla classica pizza Margherita.

Tra i messaggi comparsi online c’è chi ha ironizzato sulla possibilità di portare il basilico direttamente da casa e chi invece ha raccontato episodi simili legati a supplementi giudicati sproporzionati per ingredienti semplici. Alcuni utenti hanno anche criticato la scelta di indicare un prezzo base di 7 euro per la pizza per poi aggiungere costi extra al momento del conto.

Il caso ha riacceso il dibattito sui rincari nei ristoranti e sulla trasparenza dei menu, soprattutto nei periodi in cui con l’arrivo della bella stagione aumentano le uscite e le cene fuori casa.