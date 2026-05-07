Dazi Usa-Ue, Trump avverte Bruxelles e minaccia aumenti vertiginosi dal 4 luglio

Trump minaccia nuovi dazi contro l’Unione europea se Bruxelles non applicherà entro il 4 luglio gli impegni previsti dall’accordo commerciale firmato nel 2025 in Scozia. Il presidente Usa parla di aumenti immediati delle tariffe.

Donald Trump torna ad alzare la pressione sull’Unione europea e fissa una nuova scadenza nella disputa commerciale con Bruxelles. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se entro il 4 luglio non verranno rispettati gli impegni previsti dall’accordo commerciale firmato nel 2025, Washington introdurrà un forte aumento dei dazi.

Il messaggio è stato pubblicato da Trump sul social Truth dopo una telefonata con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il leader americano ha definito il colloquio “molto positivo” e ha spiegato che durante la conversazione sono stati affrontati diversi temi internazionali, compresa la situazione iraniana.

Trump ha sottolineato la convergenza tra Stati Uniti ed Europa sul dossier Iran, ribadendo che Teheran non dovrà mai ottenere armi nucleari. Secondo il presidente americano, un governo che “uccide il proprio popolo” non può avere accesso a ordigni capaci di provocare milioni di vittime.

Lo scontro principale resta però quello commerciale. Trump ha ricordato l’intesa raggiunta a Turnberry, in Scozia, descrivendola come “il più grande accordo commerciale mai concluso”. Secondo la versione fornita dalla Casa Bianca, l’Europa si era impegnata ad azzerare le tariffe previste dall’accordo.

Per Washington, però, Bruxelles non avrebbe ancora rispettato gli obblighi concordati. Trump sostiene di avere concesso tempo supplementare all’Ue fino al 4 luglio, data simbolica che coincide con il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana.

Se entro quella scadenza non arriveranno passi concreti da parte europea, gli Stati Uniti procederanno con un incremento immediato delle tariffe. Trump ha parlato di aumenti “vertiginosi”, senza specificare quali settori o prodotti potrebbero essere coinvolti dalle nuove misure commerciali.