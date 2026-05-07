Temptation Island, Lino Giuliano racconta cosa sfugge alle telecamere e parla del ritorno con Alessia

Lino Giuliano racconta cosa accade davvero a Temptation Island e spiega perché alcune scene non finiscono in tv. L’ex concorrente parla delle zone senza telecamere e del ritorno con Alessia dopo la rottura nel reality.

Lino Giuliano, tra i volti più discussi di Temptation Island 2024, è tornato a parlare dell’esperienza vissuta nel reality di Canale 5 insieme ad Alessia Pascarella. La coppia aveva lasciato il programma separata dopo l’avvicinamento di lui alla tentatrice Maika Randazzo, ma oggi i due sono di nuovo insieme.

Durante un’intervista rilasciata a un podcast, Giuliano ha spiegato che nel villaggio esistono alcune aree non coperte dalle telecamere. Secondo il suo racconto, la regia riprenderebbe quasi ogni momento della giornata, fatta eccezione per piscina e bagno. Proprio in quei punti, ha detto, accadrebbero situazioni che il pubblico non vede durante la messa in onda.

L’ex concorrente ha raccontato anche come cambia il rapporto con le telecamere nel corso della permanenza nel programma. Nei primi giorni, ha ammesso, i partecipanti fanno attenzione a ogni movimento, mentre successivamente finiscono per dimenticarsi di essere ripresi.

Giuliano ha poi criticato il comportamento di alcuni protagonisti del reality, parlando di atteggiamenti costruiti e di forte vittimismo. A suo giudizio, diversi concorrenti tenderebbero a esasperare reazioni e situazioni per ottenere maggiore attenzione dal pubblico televisivo.

Riferendosi invece alla propria esperienza personale, Lino ha sostenuto che il percorso vissuto nel programma sia stato autentico. Ha ricordato la frequentazione nata con Maika Randazzo dopo la fine del viaggio nei sentimenti con Alessia, precisando però che quella relazione è durata poco.

Dopo circa un mese accanto alla tentatrice, Giuliano ha deciso di interrompere la frequentazione. In seguito, dopo un periodo da single, è arrivata la riconciliazione con Alessia Pascarella. Oggi i due hanno ripreso la loro relazione, nonostante gli alti e bassi vissuti dopo il reality.