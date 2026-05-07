Raoul Bova e Beatrice Arnera al Lago del Salto, vacanza in famiglia con i figli dell'attore

Raoul Bova porta Beatrice Arnera nella sua tenuta sul Lago del Salto e la presenta ai figli. L’incontro a Varco Sabino, nel Reatino, avrebbe segnato un nuovo passo nella relazione tra l’attore e la collega.

Raoul Bova avrebbe scelto la tranquillità della sua tenuta di Varco Sabino, in provincia di Rieti, per trascorrere alcuni giorni insieme a Beatrice Arnera e ai figli Alessandro e Francesco. La proprietà affacciata sul Lago del Salto rappresenta da tempo uno dei luoghi più riservati dell’attore, lontano dagli impegni pubblici e dalle attenzioni del gossip.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la permanenza nella residenza laziale avrebbe avuto un significato particolare per la coppia. Beatrice Arnera avrebbe infatti conosciuto da vicino la parte più privata della vita di Bova, condividendo momenti quotidiani insieme ai suoi figli, oggi ventiseienne e venticinquenne.

La relazione tra Raoul Bova e l’attrice sarebbe diventata sempre più solida negli ultimi mesi. Dopo le prime indiscrezioni circolate in estate e le successive apparizioni pubbliche, i due non avrebbero più nascosto la frequentazione. Arnera sarebbe stata vista anche sul set di “Don Matteo”, mentre nelle scorse settimane si era parlato perfino della ricerca di una casa da condividere.

Il soggiorno nella tenuta di Varco Sabino avrebbe confermato un rapporto ormai inserito nella dimensione familiare dell’attore. Il legame con Alessandro e Francesco sarebbe nato con spontaneità, tra giornate trascorse insieme e un clima descritto come sereno e riservato.

Per Beatrice Arnera, reduce dalla fine della relazione con Andrea Pisani e dall’attenzione mediatica seguita alla separazione, questa esperienza avrebbe rappresentato un passaggio importante. L’attrice sarebbe stata accolta con naturalezza nell’ambiente più intimo e personale costruito da Bova lontano dai riflettori.