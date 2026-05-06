Kenya, salvato il cucciolo di ippopotamo Bumpy rimasto accanto alla madre morta nel lago

Bumpy, cucciolo di ippopotamo, resta orfano dopo la morte della madre e viene salvato in Kenya. Trovato accanto al corpo senza vita nel lago, ora cresce in un centro specializzato dopo un intervento delicato dei soccorritori.

Un cucciolo di ippopotamo è stato recuperato nel fine settimana in Kenya dopo essere stato trovato vicino al corpo senza vita della madre in un lago del parco nazionale di Tsavo Est. Il piccolo, chiamato Bumpy, aveva pochi giorni di vita quando è rimasto solo.

L’intervento è stato condotto dal Kenya Wildlife Service, che ha poi affidato l’animale allo Sheldrick Wildlife Trust, struttura specializzata nella cura degli orfani selvatici. Le cause della morte della madre non sono certe: potrebbe trattarsi di cause naturali oppure di uno scontro con altri ippopotami, episodi frequenti quando si tratta di difendere i piccoli.

Quando i soccorritori sono arrivati, il cucciolo non si allontanava dal corpo della madre. Continuava a spingerla con il muso e a restarle accanto, segno evidente del legame ancora intatto. I veterinari hanno dovuto agire con cautela per evitare di spaventarlo e metterlo in pericolo durante il recupero.

Per riuscire a prenderlo in sicurezza, il team ha sfruttato proprio la presenza della madre, unico riferimento per il piccolo. Un’operazione delicata, che ha richiesto tempo e attenzione per non provocare ulteriori stress all’animale.

Dopo il salvataggio, Bumpy è stato trasferito in un centro dove riceve cure continue. Qui viene nutrito e seguito giorno e notte, mentre si abitua gradualmente alla presenza umana, diventata ormai essenziale per la sua sopravvivenza.

Il cucciolo affronta ora una crescita lontano dal suo ambiente naturale, affidato al lavoro dei custodi che cercano di garantirgli le condizioni migliori per svilupparsi. La sua storia riflette le difficoltà che molti animali selvatici incontrano, tra perdita, conflitti e interventi necessari per salvarli.