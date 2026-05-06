Djokovic a Roma, cena con la famiglia Mihajlovic per ricordare Sinisa

Novak Djokovic è a Roma per gli Internazionali d’Italia e, prima del debutto, ha incontrato la famiglia di Sinisa Mihajlovic per ricordare l’amico scomparso. Cena nel ristorante della moglie Arianna insieme ai figli.

Novak Djokovic ha fatto tappa a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 e, prima di scendere in campo, ha scelto di dedicare una serata a un legame personale che non si è mai interrotto. Il tennista serbo ha incontrato la famiglia di Sinisa Mihajlovic, morto nel dicembre 2022, con cui aveva costruito negli anni un rapporto profondo.

L’appuntamento si è svolto al ristorante Parnaso, locale gestito da Arianna Mihajlovic. Qui Djokovic ha cenato insieme ai figli dell’ex calciatore e allenatore, condividendo un momento privato lontano dall’attenzione del torneo ma carico di significato.

A testimoniare l’incontro è stato Dusan Mihajlovic, che sui social ha pubblicato una foto della serata. Nell’immagine si vedono Djokovic insieme alla famiglia, accompagnata da un cuore e dalla bandiera serba, simboli di un legame che resta saldo anche dopo la scomparsa di Sinisa.

La visita arriva nei giorni che precedono l’esordio di Djokovic nel Masters 1000 romano, dove entrerà in gioco direttamente dal secondo turno. Prima della competizione, però, il numero uno serbo ha voluto fermarsi per un ricordo personale, confermando la vicinanza a una famiglia che considera parte della propria storia.