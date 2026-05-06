Roma, donna investita a Monteverde muore nella notte, accertamenti sul conducente

Una donna di 73 anni è morta a Roma dopo essere stata investita da un’auto nella notte del 5 maggio. L’incidente è avvenuto a Monteverde lungo viale dei Colli Portuensi, dove sono intervenuti i vigili per i rilievi.

L’incidente si è verificato nella tarda serata del 5 maggio nel quartiere Monteverde, a Roma. Una donna di 73 anni è stata travolta mentre si trovava in viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 106. L’urto è stato violento e per lei non c’è stato scampo.

Alla guida dell’auto, un’Alfa Romeo 159, c’era un uomo di 60 anni. Dopo l’impatto, sul posto sono arrivati gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le responsabilità.

Il conducente è stato accompagnato all’Ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto agli esami previsti per verificare eventuale presenza di alcol o sostanze. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dell’investimento.