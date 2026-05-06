David di Donatello 2026, outsider in testa e nuove registe protagoniste sul palco di Cinecittà

David di Donatello 2026 in diretta da Cinecittà, la premiazione celebra outsider e nuovi talenti femminili mentre “Le città di pianura” guida con 16 candidature. Attesa per i grandi nomi e una sfida aperta nelle principali categorie.

La cerimonia dei David di Donatello va in scena questa sera, 6 maggio, in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà. A condurre l’evento una coppia inedita formata da Flavio Insinna e Bianca Balti, affiancati dalla presenza di Nino Frassica. Sul palco anche momenti musicali con Arisa, Tommaso Paradiso e Annalisa.

Tra i titoli in gara spicca “Le città di pianura” di Francesco Sossai, che arriva alla serata con 16 candidature e si impone come sorpresa dell’anno. In corsa per il premio al miglior film anche “Cinque secondi” di Paolo Virzì, “Fuori” di Mario Martone, “La grazia” di Paolo Sorrentino e “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini.

Nella categoria miglior regia compaiono nomi di primo piano come Sorrentino, Martone, Mainetti e Soldini, insieme allo stesso Sossai. Nessuna donna tra i candidati, a differenza dello scorso anno quando Maura Delpero vinse con “Vermiglio”. Il cambiamento emerge però tra gli esordi, dove quattro registe su cinque – Ludovica Rampoldi, Margherita Spampinato, Greta Scarano e Alissa Jung – segnano una presenza significativa accanto al giovane Alberto Palmiero.

“La grazia” si presenta con 14 nomination, tra cui quelle per Toni Servillo e Anna Ferzetti, oltre a Milvia Marigliano tra i non protagonisti. La competizione nelle interpretazioni maschili include anche Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria e Vinicio Marchioni, insieme a Fausto Russo Alesi e Lino Musella nelle categorie secondarie.

Tra le attrici spiccano le doppie candidature di Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino, impegnate sia come protagoniste che non protagoniste. Attese sul red carpet anche Aurora Quattrocchi e Silvia D’Amico.

Spazio anche ai volti più giovani con Francesco Gheghi, Matilda De Angelis e Tecla Insolia, mentre durante la serata verranno consegnati premi speciali a figure storiche del cinema come Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. Riconoscimenti anche per Ornella Muti e per il film internazionale “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson.

Tra i momenti più attesi, il premio dello spettatore assegnato a Checco Zalone per “Buen camino”, in gara anche per la miglior canzone originale. La cerimonia sarà trasmessa dalle 21.30 su Rai1, disponibile anche su RaiPlay e Rai Radio2, con una produzione ospitata nel nuovo Teatro 23 di Cinecittà.