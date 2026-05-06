Maltempo e caldo sull'Italia, piogge torrenziali al Nord e picchi di 34 gradi al Sud

Italia divisa dal maltempo con piogge intense al Nord e caldo africano al Sud per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Il contrasto tra aria umida e correnti calde porterà nubifragi per due giorni e temperature fino a 34 gradi.

L’Italia si trova alle prese con una netta divisione climatica causata da una perturbazione atlantica che sta attraversando la penisola. Le correnti provenienti dal sud della Francia e dal Mediterraneo occidentale stanno portando aria molto umida e instabile al Centro-Nord, mentre al Sud si fanno sentire venti caldi di origine africana.

Le regioni settentrionali e parte del Centro dovranno affrontare almeno 48 ore di maltempo con piogge diffuse e temporali anche intensi. Le zone più esposte risultano essere la Liguria di Levante, l’Alta Toscana, la Lombardia settentrionale e il Friuli, dove si prevedono accumuli superiori ai 150 millimetri di pioggia, valori che normalmente si registrano in un intero mese.

Questa massa d’aria carica di umidità, spinta verso l’interno, si scontra con la barriera degli Appennini favorendo precipitazioni persistenti e localmente abbondanti, con possibili criticità legate al rischio idrogeologico.

Situazione completamente diversa al Sud e lungo le regioni adriatiche, dove il sole domina grazie all’arrivo di aria calda africana. Le temperature sono in aumento e nel fine settimana si prevedono valori elevati, con Palermo che potrebbe raggiungere i 34 gradi nella giornata di domenica 10 maggio.

Nei prossimi giorni il quadro meteo resterà dinamico. Mercoledì 6 maggio il Nord sarà interessato da piogge e temporali alternati a schiarite, mentre al Centro si registreranno rovesci sparsi. Al Sud il cielo sarà nuvoloso ma con clima mite.

Giovedì 7 maggio le condizioni resteranno instabili al Nord, con alternanza tra rovesci e pause asciutte. Al Centro le nubi saranno più presenti ma con poche precipitazioni, mentre al Sud si alterneranno momenti di sole e annuvolamenti con temperature in ulteriore aumento.

Le proiezioni indicano un parziale miglioramento per venerdì, seguito da una domenica spesso soleggiata su molte aree. Non si esclude però un nuovo peggioramento sulle regioni già colpite dal maltempo, in particolare tra Liguria, Nord-Est e Alta Toscana.