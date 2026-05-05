Delitto di Garlasco, interrogate le sorelle Cappa e riaperta la pista del movente passionale

Stefania e Paola Cappa sono state ascoltate dai carabinieri per chiarire nuovi elementi sul delitto di Chiara Poggi, mentre la Procura di Pavia valuta l’ipotesi di un movente legato a un rifiuto sentimentale.

Le sorelle Stefania e Paola Cappa hanno lasciato la caserma dei carabinieri di Milano dopo essere state ascoltate come persone informate sui fatti nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Stefania è rimasta a colloquio con gli investigatori per circa due ore e mezza, poco più della sorella.

Entrambe frequentavano lo stesso ambiente della vittima e, già all’epoca dei fatti, avevano fornito elementi ritenuti utili. In particolare, Paola aveva parlato della possibilità di un movente sentimentale, ipotizzando che Chiara potesse aver respinto l’interesse di qualcuno. Una ricostruzione che oggi torna al centro dell’attenzione degli inquirenti.

La Procura di Pavia sta infatti approfondendo la cosiddetta pista passionale, collegandola alla posizione di Andrea Sempio, attualmente unico indagato nel nuovo filone investigativo. Secondo questa ipotesi, il giovane — all’epoca amico del fratello della vittima — avrebbe agito dopo un rifiuto.

Il delitto, caratterizzato da una violenza estrema con numerosi colpi inferti al volto e alla testa, è stato per anni attribuito ad Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva a 16 anni e oggi in regime di semilibertà. Le nuove verifiche potrebbero però ridisegnare lo scenario.

Le audizioni proseguiranno a Pavia, dove i magistrati ascolteranno Marco Poggi e lo stesso Sempio. Gli esiti di questi interrogatori saranno decisivi per stabilire i prossimi passi dell’inchiesta e valutare un eventuale rinvio a giudizio.