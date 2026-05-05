Cosori e Levoit, elettrodomestici smart per cucina pulita aria sana e casa più efficiente

Home / Social News / Cosori e Levoit, elettrodomestici smart per cucina pulita aria sana e casa più efficiente

Cosori e Levoit puntano sulla casa smart per migliorare cucina, aria e pulizia grazie a tecnologie più efficienti e controllabili da app, con dispositivi progettati per ridurre consumi, odori e tempi di manutenzione.

Cosori e Levoit, elettrodomestici smart per cucina pulita aria sana e casa più efficiente

Cosori amplia la propria offerta per la cucina con dispositivi progettati per semplificare le preparazioni quotidiane. La friggitrice ad aria Cosori ICONIC Single utilizza una struttura in acciaio inox e rivestimenti in ceramica senza PFAS, una scelta che facilita la pulizia e limita la diffusione degli odori durante la cottura. Tra i modelli più completi compare la Cosori Turbo Tower 10,8 L Pro Smart, pensata per chi cerca versatilità in poco spazio. Il sistema integra sette modalità di cottura e un motore a corrente continua con cinque livelli di velocità. La tecnologia Dual Blaze sfrutta resistenze inferiori per distribuire il calore in modo uniforme, mentre il design compatto riduce l’ingombro sul piano cucina rispetto alle versioni precedenti. Per la qualità dell’aria domestica, Levoit propone il purificatore Core 300S, dotato di filtro HEPA capace di trattenere il 99,97% delle particelle fini. Un sensore laser controlla in tempo reale l’ambiente e regola il funzionamento del dispositivo. La gestione avviene tramite app VeSync o assistenti vocali, con la possibilità di installare filtri specifici in base alle esigenze della casa. Sul versante della pulizia, l’aspirapolvere senza fili Levoit LVAC-300 offre una potenza elevata unita a un sistema di filtraggio HEPA a cinque stadi. L’autonomia arriva fino a un’ora di utilizzo continuo. La tecnologia Anti-Tangle evita l’accumulo di capelli e fibre nei rulli, rendendo più semplice la manutenzione e permettendo di intervenire su superfici diverse senza interruzioni.

Notizie correlate

Levoit Core 300S Recensione purificatore smart davvero efficace

La friggitrice ad aria: un alleato per una cucina più sana e senza odori