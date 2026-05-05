Barbabietola e sport, lo studio italiano sui nitrati che aumentano l'ossido nitrico

Uno studio italiano analizza i nitrati della barbabietola e spiega come favoriscono la produzione di ossido nitrico migliorando l’ossigenazione muscolare. La ricerca coinvolge triatleti e misura effetti concreti dopo una settimana di integrazione.

I nitrati alimentari presenti nella barbabietola possono influenzare la risposta dell’organismo allo sforzo fisico. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista “Nutrients”, che ha esaminato gli effetti di questi composti su un gruppo di triatleti amatoriali.

Lo studio ha coinvolto 10 uomini di circa 48 anni, abituati ad allenarsi con regolarità. Il protocollo prevedeva due fasi distinte: una settimana con integrazione a base di nitrati derivati dalla barbabietola e una senza, separate da 15 giorni di pausa per permettere il confronto diretto dei risultati.

Le analisi su sangue e urine hanno mostrato un aumento significativo dei livelli di ossido nitrico dopo il periodo di integrazione, con un incremento medio fino al 155% rispetto ai valori iniziali. Questo composto è noto per il suo ruolo nella dilatazione dei vasi sanguigni e nella regolazione del flusso ematico, con effetti diretti sull’apporto di ossigeno ai muscoli.

Durante l’attività fisica sono state registrate anche variazioni in altri indicatori biologici. In particolare, sono aumentate le specie reattive dell’ossigeno e l’interleuchina-6, sostanze coinvolte nei processi di adattamento del corpo all’esercizio. Nonostante questo incremento, non sono emersi segnali rilevanti di danno ossidativo a livello cellulare.

Secondo i ricercatori, i dati indicano una risposta fisiologica controllata: l’organismo attiva i propri meccanismi senza entrare in condizioni di squilibrio. Il risultato suggerisce che l’assunzione di nitrati attraverso l’alimentazione può incidere su processi centrali come la circolazione e il metabolismo durante lo sforzo.

La formulazione utilizzata nella sperimentazione combina nitrati di barbabietola con altri composti come L-citrullina e L-arginina, sostanze coinvolte nella sintesi dell’ossido nitrico. Il prodotto è stato sviluppato con l’obiettivo di agire su più vie metaboliche e sostenere l’equilibrio tra produzione e controllo delle molecole reattive.

Gli autori dello studio precisano che si tratta di risultati preliminari. Il numero limitato di partecipanti e la durata ridotta della sperimentazione richiedono ulteriori approfondimenti per verificare gli effetti nel lungo periodo e su campioni più ampi.