air up O arriva in Italia, la borraccia indossabile da 800 ml pensata per festival e vita urbana

air up presenta air up O, nuova borraccia indossabile pensata per l’uso quotidiano e i festival, nata per unire idratazione e praticità grazie a un design compatto e a tracolla con tecnologia aromatica senza zuccheri.

air up introduce sul mercato italiano air up O, un modello progettato per essere indossato e utilizzato durante la giornata senza occupare le mani. Il debutto segue la presentazione alla Paris Fashion Week dello scorso marzo, dove il prodotto era comparso durante la sfilata della stilista Florentina Leitner. L’azienda punta così a entrare nel settore degli accessori da usare ogni giorno, andando oltre le borracce sportive tradizionali.

La nuova versione si distingue per una struttura compatta e arrotondata, studiata per ridurre l’ingombro. La capacità è di 800 ml e il tappo integrato consente di bere facilmente anche mentre si cammina. Il prodotto viene proposto in tre colori: Ice Coral, Plum Lime e Stormy Blue, pensati per adattarsi a diversi stili.

Uno degli elementi centrali è la possibilità di personalizzazione. air up O può essere indossata grazie a tracolle cross-body intercambiabili, disponibili in vari materiali e tonalità. Tra le opzioni ci sono le versioni Scrunchie in Green e Grey-Blue e quelle Rope in Dark Turquoise e Neon Pink-Orange. È inoltre possibile aggiungere piccoli elementi decorativi per modificare l’aspetto della borraccia.

Il sistema resta quello già adottato dal marchio. La borraccia utilizza la tecnologia Scentaste, che sfrutta capsule aromatiche per creare la percezione del gusto attraverso l’olfatto. In questo modo si può bere acqua senza aggiungere zuccheri o dolcificanti. I pod già esistenti sono compatibili anche con questo nuovo modello.

Il lancio ufficiale in Italia è fissato per il 7 maggio 2026. Il kit iniziale include tre capsule aromatizzate. Il prodotto è pensato per contesti dinamici come spostamenti in città o eventi all’aperto, dove avere le mani libere può fare la differenza.