Marco Poggi interrogato sul caso Garlasco, vita riservata in Veneto e amicizia con Sempio

Marco Poggi torna sotto interrogatorio per l’omicidio della sorella Chiara, mentre vive in Veneto lontano dai media e continua a mantenere un legame con Andrea Sempio, oggi di nuovo indagato per il delitto di Garlasco.

Marco Poggi sarà ascoltato dai magistrati nei prossimi giorni nell’ambito della nuova fase investigativa sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella casa di famiglia a Garlasco. L’audizione è prevista per il 6 maggio, probabilmente a Mestre, in contemporanea con l’interrogatorio di Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto.

Parallelamente, anche le cugine della vittima, le gemelle Cappa, sono state convocate come testimoni il 5 maggio tra Milano e Pavia. Sempio, già coinvolto in passato nell’inchiesta e poi prosciolto, potrebbe scegliere di non rispondere alle domande degli inquirenti durante il nuovo interrogatorio.

A differenza di altri protagonisti del caso, Marco Poggi ha sempre mantenuto un profilo basso. All’epoca dei fatti aveva 19 anni e, dopo essere stato ascoltato durante le prime indagini, è stato nuovamente sentito con la riapertura del fascicolo. Nel tempo è finito anche al centro di notizie infondate, tra cui quella che metteva in dubbio la sua presenza in montagna con i genitori il giorno dell’omicidio, ricostruzione contestata dal suo legale con azioni legali.

Oggi vive in Veneto, dove lavora come impiegato e conduce una vita lontana dall’attenzione mediatica. Ha sempre rifiutato interviste e dichiarazioni pubbliche, scegliendo di non esporsi nonostante il ritorno del caso sotto i riflettori.

Resta invece costante il legame con Andrea Sempio, amico di lunga data. Nel corso degli anni Marco Poggi ha più volte sostenuto la sua posizione, anche durante le precedenti indagini che avevano portato al proscioglimento. Con la riapertura del caso nel 2025, il rapporto tra i due torna ora al centro degli accertamenti degli investigatori.