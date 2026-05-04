Pompiere perde la casa mentre spegne l'incendio sul Monte Faeta, raccolti oltre 28mila euro

Tommaso Nozzolini perde la casa mentre spegne un incendio sul Monte Faeta a causa del vento che ha alimentato il rogo. In due giorni una raccolta fondi online supera 28mila euro per aiutare la sua famiglia a ricostruire.

Tommaso Nozzolini, vigile del fuoco impegnato nelle operazioni contro il vasto incendio sul Monte Faeta tra le province di Lucca e Pisa, ha perso la propria abitazione mentre era in servizio. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto via di Ragnaia ad Asciano Pisano, dove si trova la sua casa, provocando danni ingenti.

Il rogo ha colpito l’edificio mentre Nozzolini era al lavoro con i colleghi. «Abbiamo visto fiamme altissime arrivare fino alla strada dove abito», ha raccontato. Una volta concluso l’intervento principale, la squadra si è diretta verso la zona della sua abitazione nel tentativo di contenere l’incendio, ma il tetto era già in gran parte compromesso.

I danni superano i 100mila euro e la casa risulta gravemente danneggiata. La vicenda ha spinto amici, conoscenti e cittadini a organizzare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. In meno di 48 ore sono stati donati oltre 28mila euro, cifra destinata a sostenere la famiglia nella ricostruzione.

L’iniziativa ha coinvolto numerose persone, colpite dalla storia di un soccorritore che si è trovato a fronteggiare un’emergenza anche sul piano personale mentre cercava di proteggere il territorio.