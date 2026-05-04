Sudafrica, resti umani nello stomaco di un coccodrillo abbattuto nel Crocodile River

La polizia sudafricana ha trovato resti umani nello stomaco di un coccodrillo ucciso nel fiume Crocodile, probabile vittima Gabriel Batista scomparso dopo essere stato travolto dalla piena mentre attraversava un ponte.

Un coccodrillo lungo circa quattro metri e mezzo è stato abbattuto nelle acque del Crocodile River, vicino a Komatipoort, nella provincia sudafricana del Mpumalanga. Durante l’esame della carcassa, gli investigatori hanno rinvenuto resti umani che potrebbero appartenere a Gabriel Batista, 59 anni, gestore di un lodge della zona scomparso nei giorni scorsi.

L’uomo risultava irreperibile dal 27 aprile, quando il suo pick-up Ford Ranger era rimasto bloccato su un ponte a basso livello a causa della piena del fiume. Gli inquirenti ritengono che Batista sia sceso dal veicolo nel tentativo di attraversare e sia stato trascinato via dalla corrente.

L’animale, del peso di circa cinquecento chili, è stato individuato e abbattuto nel pomeriggio di sabato 2 maggio al termine di un’operazione complessa. Il recupero ha richiesto l’intervento di un elicottero: il capitano Johann “Pottie” Potgieter, comandante dell’unità subacquea della polizia del Lowveld, è stato calato con una fune a pochi centimetri dalla testa del rettile per consentire il recupero.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il coccodrillo mostrava segni evidenti di un pasto recente e abbondante. Durante l’autopsia sono stati trovati anche diversi oggetti, tra cui numerose calzature spaiate, elemento che fa ipotizzare che l’animale possa aver attaccato più persone.

I resti recuperati saranno sottoposti a esami del Dna per stabilire con certezza l’identità della vittima. La polizia ha sottolineato la difficoltà dell’operazione e il sangue freddo dimostrato dagli operatori impegnati sul posto.