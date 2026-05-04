Mel Gibson a Lecce, visita nel centro storico durante le riprese di The Resurrection

Mel Gibson passeggia nel centro di Lecce durante le riprese del film The Resurrection e visita la basilica di Santa Croce, attratto dall’arte barocca mentre cerca senza successo di restare anonimo tra i turisti del ponte del Primo Maggio.

Mel Gibson si è concesso una pausa dal set per esplorare Lecce, dove si trova in questi giorni per lavorare al nuovo film “The Resurrection”. L’attore e regista statunitense, premiato con due Oscar nel 1996 per “Braveheart”, ha approfittato della permanenza in Puglia per immergersi tra le strade del centro storico.

Con un abbigliamento informale e un cappellino bianco nel tentativo di non attirare l’attenzione, Gibson ha camminato tra i vicoli affollati durante il ponte del Primo Maggio. La sua presenza, però, non è sfuggita a residenti e visitatori, che lo hanno riconosciuto tra la folla.

Tra le tappe del suo giro c’è stata la basilica di Santa Croce, simbolo del barocco leccese, dove è stato accompagnato dal parroco monsignor Mauro Carlino. L’attore ha osservato da vicino i dettagli architettonici della chiesa, rimanendo colpito dalla ricchezza delle decorazioni.

Il percorso è proseguito fino a piazza Sant’Oronzo, con una sosta all’anfiteatro romano. Qui Gibson ha visto gli scavi più recenti che stanno riportando alla luce nuove testimonianze della presenza romana in città, aggiungendo un ulteriore tassello alla visita tra arte e storia.