Veterano dei Marines disperso in una palude, il cane guida i soccorsi e gli salva la vita

Elton Ralston, veterano dei Marines di 92 anni, si è salvato dopo una notte in una palude grazie al suo cane che ha guidato i soccorsi fino a lui. L’uomo era scomparso durante una passeggiata quotidiana nei pressi di casa.

Un’uscita come tante si è trasformata in un incubo per Elton Ralston, 92 anni, ex Marine, che non ha fatto ritorno a casa dopo una passeggiata con il suo cane. L’assenza prolungata ha spinto il figlio Russell a lanciare l’allarme, temendo che fosse accaduto qualcosa di grave.

L’episodio è avvenuto negli Stati Uniti, nello Stato dell’Alabama, nei pressi della città di Prattville. Le ricerche sono partite subito, ma dell’anziano non c’era alcuna traccia. A cambiare la situazione è stato il comportamento del cane, rientrato da solo a casa. Un segnale chiaro per i familiari e i soccorritori, che hanno deciso di seguirlo nella speranza di trovare l’uomo.

Il gruppo ha iniziato a muoversi lungo il percorso indicato dall’animale, notando impronte sempre più profonde nel terreno. A un certo punto qualcuno ha chiamato il nome di Ralston e, tra la vegetazione, è arrivata una risposta debole ma chiara.

L’anziano era bloccato in una palude, con l’acqua che gli arrivava al petto. Aveva trascorso l’intera notte in quelle condizioni, nascosto tra le piante e con i primi segni di ipotermia. I soccorritori lo hanno raggiunto e portato in salvo.

Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, senza il cane sarebbe stato quasi impossibile localizzarlo. Trasportato in ospedale, Ralston è rimasto sotto osservazione per due giorni prima di essere dimesso.