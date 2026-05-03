Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in segreto, l'annuncio social dopo le nozze

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante dopo anni insieme e un figlio, scegliendo una cerimonia riservata. L’annuncio è arrivato il 2 maggio sui social con una frase ironica e due foto informali degli sposi.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati lontano dai riflettori, seguendo una scelta sempre più diffusa tra personaggi pubblici. La notizia è emersa solo il 2 maggio, quando entrambi hanno pubblicato sui social un post condiviso con una frase scherzosa: «Abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato».

Nelle immagini diffuse online, i due appaiono sorridenti e in abiti informali ma curati. Alessia indossa un completo bianco con pantaloni ampi, top e una leggera cappa in tulle che richiama un velo. Donnarumma ha scelto un abito doppiopetto color tabacco abbinato a una maglia bianca a girocollo, rompendo con la tradizione più formale.

Non sono stati resi noti dettagli precisi sulla cerimonia. Restano sconosciuti il luogo, la data esatta e la lista degli invitati. Tuttavia, dalle immagini si intravede un ambiente allestito con un tavolo decorato da fiori e candele nei toni chiari, segno che il matrimonio potrebbe essere stato festeggiato in un contesto intimo ma curato.

La relazione tra Donnarumma e Alessia Elefante nasce anni fa a Castellammare di Stabia, città d’origine di entrambi. La coppia è legata dal 2016, periodo in cui il portiere militava nel Milan. Con il trasferimento al Paris Saint-Germain nel 2021, i due si sono spostati insieme a Parigi, consolidando il loro percorso.

Nel 2024 è arrivato un altro passo importante con la nascita del loro primo figlio, Leo. La proposta di matrimonio era avvenuta nell’ottobre dello stesso anno proprio nella capitale francese, senza però alcuna anticipazione pubblica sull’organizzazione delle nozze.