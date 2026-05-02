Trump parla di Cuba dopo le sanzioni Usa, la battuta sulla portaerei e il riferimento all'Iran

Donald Trump ha parlato di Cuba in Florida dopo le nuove sanzioni Usa, legando la battuta all’Iran e a un possibile gesto di forza navale.

Donald Trump è tornato a citare Cuba durante un evento in Florida, poche ore dopo l’annuncio di un nuovo giro di vite sulle sanzioni americane contro l’isola. Il presidente degli Stati Uniti ha usato un tono scherzoso mentre si rivolgeva a una persona presente tra il pubblico.

Nel suo intervento, Trump ha detto che quella persona arrivava da “un posto che si chiama Cuba” e ha aggiunto che gli Stati Uniti ne avrebbero preso il controllo “quasi immediatamente”. La frase è stata pronunciata davanti alla folla, che ha reagito con risate.

Il presidente americano ha poi collegato il tema cubano alla situazione in Medio Oriente. Riferendosi all’Iran, ha spiegato di voler prima “concludere il lavoro” e solo dopo tornare a occuparsi dell’isola caraibica.

Trump ha immaginato anche uno scenario militare, citando la possibilità di avvicinare una grande unità navale americana alla costa cubana. Tra gli esempi ha nominato la Uss Abraham Lincoln, descrivendola come una delle principali portaerei statunitensi.

Secondo il racconto fatto dal palco, la nave potrebbe fermarsi a poca distanza dalla costa e indurre le autorità cubane alla resa. L’uscita è arrivata mentre il pubblico continuava a ridere, confermando il tono provocatorio usato dal presidente.

L’Avana ha respinto le nuove misure annunciate dagli Stati Uniti, definendole “illegali” e “abusive”. Le sanzioni hanno riaperto lo scontro politico tra Washington e Cuba, già segnato da anni di tensioni diplomatiche ed economiche.