Napoli, sparatoria in via Correra coinvolge due ragazze ferite mentre passeggiavano

A Napoli due ragazze sono rimaste ferite per errore durante una sparatoria tra sconosciuti. Il conflitto a fuoco è scoppiato a mezzanotte in via Francesco Saverio Correra, colpendo le giovani mentre camminavano in strada.

Una sparatoria è esplosa nella notte a Napoli, in via Francesco Saverio Correra, dove alcuni individui hanno aperto il fuoco in strada. Il confronto armato è avvenuto poco prima della mezzanotte e ha coinvolto persone ancora non identificate.

Nel corso degli spari, due ragazze di 23 e 24 anni che si trovavano a piedi nella zona sono state raggiunte dai proiettili. Le giovani sono state colpite alle gambe mentre si trovavano casualmente lungo la traiettoria dei colpi.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto e il personale del 118 ha trasferito le ferite al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Durante le cure, i medici hanno rimosso un proiettile dalla coscia sinistra della 24enne.

I carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti sia sul luogo della sparatoria sia in ospedale, mentre gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito i rilievi. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto. Le condizioni delle due ragazze non destano preoccupazione.