Ayrton Senna, tragedia di Imola e ricordo eterno: 32 anni dopo il mito della Formula 1

Ayrton Senna perse la vita a Imola il 1° maggio 1994 dopo un incidente causato da un guasto allo sterzo. A distanza di 32 anni, il ricordo del pilota brasiliano resta vivo tra immagini, testimonianze e un’eredità che va oltre la Formula 1.

Il 1° maggio 1994, pochi minuti prima del via del Gran Premio di San Marino, Ayrton Senna si trovava fermo ai box con lo sguardo rivolto verso l’alto. Indossava il suo casco giallo e la tuta verde e oro, pronto a salire sulla Williams FW16. Nessuno immaginava che quella sarebbe stata la sua ultima gara. L’immagine di quel momento è rimasta impressa nella memoria collettiva.

Quel fine settimana a Imola era iniziato sotto cattivi presagi. Durante le prove del venerdì, Rubens Barrichello era rimasto coinvolto in un violento incidente. Il giorno successivo, in qualifica, Roland Ratzenberger aveva perso la vita alla curva Villeneuve. Senna si era recato sul luogo dello schianto e, tornato ai box, appariva profondamente scosso. Nelle ore successive, secondo chi gli era vicino, aveva pregato e confidato alla sorella il timore di scendere in pista.

La mattina della gara, nonostante l’inquietudine, aveva deciso di correre. Al settimo giro, alla curva del Tamburello, la sua monoposto uscì improvvisamente di pista. Le analisi successive esclusero un errore umano e indicarono come causa più probabile un cedimento della colonna dello sterzo. La vettura colpì il muro a circa 211 chilometri orari. Trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, Senna morì poche ore dopo senza riprendere conoscenza.

Il pilota brasiliano aveva costruito la sua carriera su uno stile unico, fatto di precisione e coraggio. Le sue prestazioni sotto la pioggia, come a Monaco nel 1984 o a Donington nel 1993, sono rimaste tra le più impressionanti nella storia della Formula 1. Celebre anche la sua esperienza in qualifica a Monaco nel 1988, quando decise di fermarsi perché sentiva di aver superato il limite del controllo.

Fu un personaggio complesso, capace di grande spiritualità e di durezza in pista. Devoto e abituato a pregare prima di ogni gara, non esitò però a difendere le proprie scelte anche nei momenti più controversi, come il contatto con Alain Prost a Suzuka nel 1990 che gli valse il titolo mondiale.

Al di fuori delle corse, Senna sostenne in silenzio numerosi progetti sociali in Brasile, finanziando scuole e strutture sanitarie nelle aree più povere. Visitava spesso bambini malati senza attirare l’attenzione dei media, lasciando un segno concreto anche lontano dai circuiti.

Oggi il circuito di Imola è cambiato e la curva del Tamburello è stata trasformata in una chicane. Sul luogo dell’incidente una targa ricorda quel giorno. Ogni anno, appassionati provenienti da tutto il mondo si ritrovano lì per rendere omaggio a un pilota che ha segnato un’epoca. Il casco giallo e la Williams FW16 sono diventati simboli di una storia che continua a essere raccontata.