David Burke accusato dell'omicidio di Celeste Hernandez, nuovi atti rivelano movente e dettagli sul corpo nascosto

David Burke è accusato di aver ucciso la 14enne Celeste Hernandez per impedirle di denunciare abusi. Nuovi atti della Procura descrivono un delitto pianificato e un tentativo di occultare il corpo durato mesi.

Nuovi documenti depositati il 29 aprile dalla Procura della contea di Los Angeles ricostruiscono l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, 14 anni, trovata morta a settembre 2025 in un’auto parcheggiata a Hollywood Hills. Secondo l’accusa, il responsabile sarebbe il cantante David Burke, noto come D4vd, che avrebbe agito per evitare che la ragazza rivelasse una relazione segreta e presunti abusi.

Gli inquirenti parlano di un rapporto iniziato quando la vittima aveva appena 11 anni e Burke era maggiorenne. Con il passare del tempo, il legame sarebbe diventato sempre più stretto e conflittuale, come mostrano diversi messaggi recuperati dagli investigatori. La ragazza, secondo quanto emerge, minacciava di raccontare tutto, mettendo a rischio la carriera dell’artista.

La Procura sostiene che Burke abbia ucciso la giovane poco dopo il suo arrivo nell’abitazione. L’avrebbe colpita più volte con un coltello, lasciandola morire dissanguata. Subito dopo, per costruirsi un alibi, avrebbe inviato messaggi dal telefono della vittima fingendo di cercarla.

Dopo l’omicidio, il corpo sarebbe stato portato nel garage di casa, dove l’imputato avrebbe acquistato online due motoseghe per smembrarlo. Le operazioni sarebbero avvenute all’interno di una piscina gonfiabile. In quel locale gli investigatori hanno trovato tracce di DNA riconducibili alla ragazza.

Il cadavere, secondo l’accusa, è rimasto nascosto per mesi all’interno di una Tesla. Nel frattempo Burke continuava a mostrarsi in pubblico, partecipando a eventi e interviste. Alcune persone a lui vicine avevano notato cattivi odori provenire dall’auto, ma lui avrebbe fornito spiegazioni false.

Quando il corpo è stato recuperato, era in condizioni tali da rendere difficile l’identificazione. Tuttavia, alcuni elementi hanno permesso di risalire alla vittima, tra cui un apparecchio dentale e un tatuaggio con una scritta e il nome del cantante.

Le indagini hanno inoltre rivelato che Burke avrebbe pagato mille dollari a un conoscente della ragazza per fornirle un telefono nascosto, dopo che i genitori avevano tentato di interrompere i contatti tra i due.

L’imputato ha respinto ogni accusa dichiarandosi non colpevole. Rischia il processo per omicidio di primo grado e, in caso di condanna, la pena di morte. Il giudice ha deciso di rendere pubblici gli atti dell’accusa, mentre l’udienza preliminare è prevista per il 26 maggio.