Trump ribattezza lo Stretto di Hormuz, provocazione contro l'Iran sulla rotta del petrolio
Donald Trump ha pubblicato su Truth una mappa dello Stretto di Hormuz ribattezzato con il suo nome per provocare l’Iran, mentre gli Stati Uniti valutano azioni militari e rivendicano il controllo di una rotta chiave per il petrolio globale
Donald Trump torna a far discutere con un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, dove ha condiviso una mappa dello Stretto di Hormuz rinominandolo “Stretto di Trump”. Nell’immagine compaiono petroliere statunitensi che attraversano la zona senza ostacoli, in un chiaro segnale politico rivolto a Teheran.
Il gesto arriva in un momento di forte tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington sta valutando diverse opzioni, comprese possibili mosse militari, mentre mantiene alta la pressione sul governo iraniano anche attraverso il controllo della principale via marittima per il trasporto di petrolio.
Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo strategico fondamentale, visto che da lì transita circa il 20% del greggio mondiale. La sicurezza di questo passaggio è centrale per gli equilibri energetici globali e ogni segnale di instabilità si riflette immediatamente sui mercati internazionali.
Nel suo intervento, Trump ha rivendicato l’efficacia del blocco navale contro l’Iran, descrivendolo come uno strumento capace di mettere sotto pressione Teheran sul tema del programma nucleare. Il tono utilizzato resta diretto e aggressivo, con riferimenti alla superiorità militare degli Stati Uniti.
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